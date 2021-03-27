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Giriş Tarihi: 27.3.2021 17:56 Son Güncelleme: 27.3.2021 18:20

CANLI | - (Muhtemel 11'ler)

CANLI | Norveç - Türkiye Muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında ile karşılaşıyor. İlk maçında Hollanda'yı (3) ve 'nun golleriyle deviren Ay-Yıldızlılarımız, Norveç'i de geçerek grupta 2'de 2 yapmak istiyor. İspanya'nın Malaga şehrinde saat 20.00'de başlayacak maç 'den canlı yayınlanacak. Zorlu karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Norveç- maçından son dakika gelişmeleri, mücadelenin canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye-Norveç maçı oynanıyor. Türkiye gruptaki ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenerken, Norveç ise Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti. Ay-Yıldızlılarımız, zorlu Norveç sınavından da galip ayrılarak grupta 2'de 2 yapmak istiyor. Grubun diğer maçlarında ise Hollanda-Letonya ve Karadağ-Cebelitarık karşı karşıya gelecek.

NORVEÇ - TÜRKİYE (MUHTEMEL 11'LER)

Norveç: Jarstein, Svensson, Ajer, Strandberg, Meling, Midtsjo, Thorstvedt, Elyounoussi, Odegaard, Sörloth, Haaland
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

MERİH YOK, OZAN KABAK ÇOK ZOR
Milli Takım'ın bugünkü kritik Norveç maçı öncesi savunma bölgesinde eksikleri dikkat çekiyor. Ozan Kabak'ın rahatsızlığı bulunduğu açıklanırken, oynamasının çok zor olduğu öğrenildi. Ayrıca Merih Demiral ve Zeki Çelik de sakatlıkları sebebiyle İstanbul'da bırakıldı. Ozan'ın yerine Kaan Ayhan, Zeki'nin yerine ise Mert Müldür'ün görev yapması bekleniyor.

NORVEÇ - TÜRKİYE MAÇI NEDEN İSPANYA'DA OYNANIYOR?

Norveç - Türkiye karşılaşması saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlayacak. Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşma, corona virüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alınmıştı.

Müsabakada, İspanya Futbol Federasyonundan hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernadez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

NORVEÇ İLE 10. RANDEVUMUZ
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Norveç ile tarihte 10. kez rakip olacak. İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.

SON MAÇI BİZ KAZANDIK
Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007'de Oslo'da oynadı. 2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.

MERİH VE ZEKİ ÇELİK YOK, OZAN KABAK BELİRSİZ
Milli takımımızda sakatlıkları nedeniyle Merih Demiral ve Zeki Çelik Malaga'ya götürülmedi. Maç öncesi son idmana katılmayan Ozan Kabak'ın durumu maç saatinde belli olacak. Norveç'te ise yıldız oyuncu Odegaard'ın sakatlığı geçti ve Milli takımımıza karşı sahada olması bekleniyor.

ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Caner Erkin (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)

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