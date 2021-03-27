Dünyaları harcadı yüzü gülmedi

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra gündem yine başkan Ali Koç döneminde yapılan hamleler oldu. Sarı-lacivertli kulübün başında üçüncü yılını henüz tamamlamamasına rağmen şimdiden 5 farklı teknik direktör ile çalışan Koç, hem harcadığı paralar hem de gerçekleştirdiği transferlerle öne çıktı.süreçte 52 transfer gerçekleştirdi ve bu isimlerin 26'sına bedel ödedi.döneminde gönderilen oyuncu sayısı 53 oldu. Toplamda transfer sirkülasyonu 105 olarak kayıtlara geçti.gerçekleştirdiği futbolculara 67.5 milyon Euro (640 milyon TL) harcarken, aynı süreç içerisinde Galatasaray (41.9) ve Beşiktaş (28.4) toplamda 70.3 milyon Euro harcadı.ve Beşiktaş'ın toplamda harcadığı paranın yüzde 96'sını gözden çıkaran F.Bahçe, bu süreçte sadece 5 kez liderlik koltuğunda oturabildi. Hiç kupa alamadı, Avrupa Ligi'nde bir kez grupta mücadele etti.üç sezonda 5 kez lider olurken, aynı dönemde kendisinden çok daha az harcayan Galatasaray 17, Beşiktaş ise 10 defa lider oldu.hasretini dindiremeyen Kanarya, 5 kez liderlik koltuğunda oturduğu bu üç sezonda 4 haftayı da küme düşme hattında tamamladı.Ali Koç'un başkanlığı döneminde futbol takımı için harcadığı 67.5 milyon Euro, Süper Lig'de yer alan kendisi dışındaki 20 takımın 17'sinin kadro değerinden daha fazla oldu.Fenerbahçe'de Haziran 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Başkan Ali Koç, bu yaz yapılacak seçimde tekrar aday olacak.