Dünyaları harcadı yüzü gülmedi

Fenerbahçe’de başkanlık döneminde 52 transfere 67.5 milyon Euro (640 milyon TL) harcayıp 5 teknik direktör değiştiren Ali Koç, ne kupa gördü ne de Avrupa’da başarı
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra gündem yine başkan Ali Koç döneminde yapılan hamleler oldu. Sarı-lacivertli kulübün başında üçüncü yılını henüz tamamlamamasına rağmen şimdiden 5 farklı teknik direktör ile çalışan Koç, hem harcadığı paralar hem de gerçekleştirdiği transferlerle öne çıktı. İşte Ali Koç başkanlığındaFenerbahçe'de dikkat çekenler:
ÜÇ YILLIK süreçte 52 transfer gerçekleştirdi ve bu isimlerin 26'sına bedel ödedi. KOÇ döneminde gönderilen oyuncu sayısı 53 oldu. Toplamda transfer sirkülasyonu 105 olarak kayıtlara geçti. TRANSFERINI gerçekleştirdiği futbolculara 67.5 milyon Euro (640 milyon TL) harcarken, aynı süreç içerisinde Galatasaray (41.9) ve Beşiktaş (28.4) toplamda 70.3 milyon Euro harcadı. G.SARAY ve Beşiktaş'ın toplamda harcadığı paranın yüzde 96'sını gözden çıkaran F.Bahçe, bu süreçte sadece 5 kez liderlik koltuğunda oturabildi. Hiç kupa alamadı, Avrupa Ligi'nde bir kez grupta mücadele etti. FENERBAHÇE üç sezonda 5 kez lider olurken, aynı dönemde kendisinden çok daha az harcayan Galatasaray 17, Beşiktaş ise 10 defa lider oldu. ŞAMPİYONLUK hasretini dindiremeyen Kanarya, 5 kez liderlik koltuğunda oturduğu bu üç sezonda 4 haftayı da küme düşme hattında tamamladı. FENERBAHÇE'NİN Ali Koç'un başkanlığı döneminde futbol takımı için harcadığı 67.5 milyon Euro, Süper Lig'de yer alan kendisi dışındaki 20 takımın 17'sinin kadro değerinden daha fazla oldu.
TEKRAR ADAY
Fenerbahçe'de Haziran 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Başkan Ali Koç, bu yaz yapılacak seçimde tekrar aday olacak.