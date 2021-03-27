İkiz kuleye çare Türk duvarı!

NORVEÇ'IN öne çıkan özelliği Haaland ve Sörloth'tan oluşan forvet hattı... 20 yaşındakiPartneri ise Sörloth… 25 yaşındaki isim, milli takımda 28 maçta 10 gol kaydetti. 1.94'lük boyları ile dikkat çeken ikiliyi durdurmak için ise teknik direktör Şenol Güneş, Ozan Kabak'ın da olmaması sebebiyletüm oyunculardan savunmaya yardımcı olmalarını istedi.İKI takım da genç isimlerle takviye ettiği kadrosu ile Dünya Kupası elemelerinde boy gösteriyor. Bugün sahaya çıkması muhtemel kadrodatuttururken, Ay-Yıldızlılarımız da aynı ortalama ile maça başlayacak.HOLLANDA maçında attığı 3 golle takımı zafere götüren Burak Yılmaz, Ay-Yıldızlıların bu karşılaşmadaki en büyük gücü olacak. Norveç'te ise Odegaard müjdesi var... Cebelitarık maçında sakatlanan, 40 milyon Euro piyasa değeri olanKADROSUNDA Haaland gibi büyük bir yıldızı barındıran Norveç'in kadrosunun toplam piyasa değeri 242 milyon Euro.Ülkemizin kadro değeri 295 milyon Euro olurken en kıymetli isim iseİKI takımın teknik direktörlerine baktığımızda ise deneyim ve yeni nesil farkı öne çıkıyor.kazandığı sayısız başarının yanına deneyimini de eklerken Norveç'in hocasıise Danimarka'da Kopenhag'ın başında kazandığı 8 şampiyonluğun ardından Norveç Milli Takımı'nın başına geçti.Milli Takım kafilesinin İspanya yolculuğu öncesinde doğum günü kutlaması vardı. İstanbul Havalimanı'nda TFF Başkanı Nihat Özdemir, kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üflerken teşekkür etti.