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Giriş Tarihi: 27.3.2021

İkiz kuleye çare Türk duvarı!

SUAT UMURHAN
İkiz kuleye çare Türk duvarı!

Sörloth&Haaland’dan kurulu 1.94 boy ortalamalı Norveç forvet hattı rakibin en önemli silahı. Teknik direktör Güneş de bu duruma dikkat çekerken, tüm takımın savunmaya yardımcı olmasını istedi

MAÇ BAŞINA 1 GOL ATIYOR!
NORVEÇ'IN öne çıkan özelliği Haaland ve Sörloth'tan oluşan forvet hattı... 20 yaşındaki Haaland, Dortmund ile 49 maçta 49 golle, ortalama her karşılaşmada 1 gol bulurken, milli takımda da 8 mücadelede 6 gol attı. Partneri ise Sörloth… 25 yaşındaki isim, milli takımda 28 maçta 10 gol kaydetti. 1.94'lük boyları ile dikkat çeken ikiliyi durdurmak için ise teknik direktör Şenol Güneş, Ozan Kabak'ın da olmaması sebebiyle güçlü fiziği ve uzun boyuyla (1.91) Okay başta olmak üzere tüm oyunculardan savunmaya yardımcı olmalarını istedi.

YAŞLARIMIZ BİRBİRİNE DENK!
İKI takım da genç isimlerle takviye ettiği kadrosu ile Dünya Kupası elemelerinde boy gösteriyor. Bugün sahaya çıkması muhtemel kadroda Norveç 26 yaş ortalaması tuttururken, Ay-Yıldızlılarımız da aynı ortalama ile maça başlayacak.

KRAL BURAK, NORVEÇ'E BİLENDİ
HOLLANDA maçında attığı 3 golle takımı zafere götüren Burak Yılmaz, Ay-Yıldızlıların bu karşılaşmadaki en büyük gücü olacak. Norveç'te ise Odegaard müjdesi var... Cebelitarık maçında sakatlanan, 40 milyon Euro piyasa değeri olan Arsenal'li orta saha oyuncusunun sakatlığının ciddi olmadığı ve bugün oynayabileceği açıklandı.

BİZ DAHA DEĞERLİYİZ!
KADROSUNDA Haaland gibi büyük bir yıldızı barındıran Norveç'in kadrosunun toplam piyasa değeri 242 milyon Euro. Bunun 110 milyon Euro'su ise Avrupa devlerinin gözbebeği konumundaki Haaland'ın. Ülkemizin kadro değeri 295 milyon Euro olurken en kıymetli isim ise 40 milyon Euro ile Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü.

KULÜBELERİN SAVAŞI
İKI takımın teknik direktörlerine baktığımızda ise deneyim ve yeni nesil farkı öne çıkıyor. Şenol Güneş (68) kazandığı sayısız başarının yanına deneyimini de eklerken Norveç'in hocası Stale Solbakken (53) ise Danimarka'da Kopenhag'ın başında kazandığı 8 şampiyonluğun ardından Norveç Milli Takımı'nın başına geçti.

ÖZDEMİR'E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ
A Milli Takım kafilesinin İspanya yolculuğu öncesinde doğum günü kutlaması vardı. İstanbul Havalimanı'nda TFF Başkanı Nihat Özdemir, kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üflerken teşekkür etti.

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İkiz kuleye çare Türk duvarı!
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