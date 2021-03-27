İman gücümüzü kullanacağız

Şenol Güneş: “Kıran kırana bir maç olacak. Norveç karşısında hem fizik hem moral hem de iman gücümüzü kullanacağız. Umutlu bakıp, mutlu dönmek istiyoruz.”
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Önümüze çıkan engelleri aşarakgüçleniyoruz. Bazen şanssızlıklar da yaşayabiliyoruz. Güçlü rakibe karşı oynadık, seyahat yaptık. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Norveç karşısında hem fizik hem moral hem de iman gücümüzü kullanacağız. Norveç son yılların yükselen değeri. Kıran kırana maç olacak" dedi.
BÜTÜN UYGULAMALARDA SORUN ÇIKIYOR
PANDEMİ döneminde olunduğunu da hatırlatan Güneş, "Umutlu bakıp, mutlu dönmek istiyoruz. Norveç'in buraya (İspanya) gelme sebebi, kendi ülkesinin izin vermemesi. Daha önce hükmen mağlupolmuştu, şimdi tam tersine avantajverdiler. İki maçı üst üste burada oynuyor. Biz de bundan sonrakimaçlarımızı Kazakistan'a alacağızki oraya gelsinler. Bütün uygulamalardabize sorunlar çıkartılıyor.Hiçbir mazeret bizi engellememeli" ifadelerini kullandı.
MERİH YOK, OZAN ÇOK ZOR
MILLI Takım'ın bugünkü kritik Norveç maçı öncesi savunma bölgesinde eksikleri dikkat çekiyor. Ozan Kabak'ın rahatsızlığı bulunduğu açıklanırken, oynamasının çok zor olduğu öğrenildi. Ayrıca Merih Demiral ve Zeki Çelik de sakatlıkları sebebiyle İstanbul'da bırakıldı. Ozan'ın yerine bu karşılaşmadaKaan Ayhan'ın forma giymesi bekleniyor.Zeki'nin görevini de Mert Müldür üstlenecek. Norveç karşısında kaleyi yine Uğurcan Çakır koruyacak.
'HAUGE İLE İDDİAYA GİRDİM'
Milli Takım'ın Milan'da forma giyen yıldızı Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibindeki takım arkadaşı Hauge ile maç için iddiaya girdiğini söyledi. Çalhanoğlu, "Hauge, 'Bizim Haaland'ımız var, şuyumuz var, buyumuz var' dedi, 'O zaman sen Merih ile Çağlar'ı tanımıyorsun' dedim. Kadromuz onlardan daha güçlü" diye konuştu.