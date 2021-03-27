İman gücümüzü kullanacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bazen şanssızlıklar da yaşayabiliyoruz. Güçlü rakibe karşı oynadık, seyahat yaptık. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Norveç karşısında hem fizik hem moral hem de iman gücümüzü kullanacağız. Norveç son yılların yükselen değeri. Kıran kırana maç olacak" dedi.PANDEMİ döneminde olunduğunu da hatırlatan Güneş, "Umutlu bakıp, mutlu dönmek istiyoruz. Norveç'in buraya (İspanya) gelme sebebi, kendi ülkesinin izin vermemesi.İki maçı üst üste burada oynuyor.ifadelerini kullandı.MILLI Takım'ın bugünkü kritik Norveç maçı öncesi savunma bölgesinde eksikleri dikkat çekiyor. Ozan Kabak'ın rahatsızlığı bulunduğu açıklanırken, oynamasının çok zor olduğu öğrenildi. Ayrıca Merih Demiral ve Zeki Çelik de sakatlıkları sebebiyle İstanbul'da bırakıldı.Norveç karşısında kaleyi yine Uğurcan Çakır koruyacak.Milli Takım'ın Milan'da forma giyen yıldızı Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibindeki takım arkadaşı Hauge ile maç için iddiaya girdiğini söyledi. Çalhanoğlu, "Hauge, 'Bizim Haaland'ımız var, şuyumuz var, buyumuz var' dedi, 'O zaman sen Merih ile Çağlar'ı tanımıyorsun' dedim. Kadromuz onlardan daha güçlü" diye konuştu.