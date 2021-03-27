Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İman gücümüzü kullanacağız
Giriş Tarihi: 27.3.2021

İman gücümüzü kullanacağız

İman gücümüzü kullanacağız

Şenol Güneş: “Kıran kırana bir maç olacak. Norveç karşısında hem fizik hem moral hem de iman gücümüzü kullanacağız. Umutlu bakıp, mutlu dönmek istiyoruz.”

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Önümüze çıkan engelleri aşarak güçleniyoruz. Bazen şanssızlıklar da yaşayabiliyoruz. Güçlü rakibe karşı oynadık, seyahat yaptık. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Norveç karşısında hem fizik hem moral hem de iman gücümüzü kullanacağız. Norveç son yılların yükselen değeri. Kıran kırana maç olacak" dedi.

BÜTÜN UYGULAMALARDA SORUN ÇIKIYOR
PANDEMİ döneminde olunduğunu da hatırlatan Güneş, "Umutlu bakıp, mutlu dönmek istiyoruz. Norveç'in buraya (İspanya) gelme sebebi, kendi ülkesinin izin vermemesi. Daha önce hükmen mağlup olmuştu, şimdi tam tersine avantaj verdiler. İki maçı üst üste burada oynuyor. Biz de bundan sonraki maçlarımızı Kazakistan'a alacağız ki oraya gelsinler. Bütün uygulamalarda bize sorunlar çıkartılıyor. Hiçbir mazeret bizi engellememeli" ifadelerini kullandı.

MERİH YOK, OZAN ÇOK ZOR
MILLI Takım'ın bugünkü kritik Norveç maçı öncesi savunma bölgesinde eksikleri dikkat çekiyor. Ozan Kabak'ın rahatsızlığı bulunduğu açıklanırken, oynamasının çok zor olduğu öğrenildi. Ayrıca Merih Demiral ve Zeki Çelik de sakatlıkları sebebiyle İstanbul'da bırakıldı. Ozan'ın yerine bu karşılaşmada Kaan Ayhan'ın forma giymesi bekleniyor. Zeki'nin görevini de Mert Müldür üstlenecek. Norveç karşısında kaleyi yine Uğurcan Çakır koruyacak.

'HAUGE İLE İDDİAYA GİRDİM'
Milli Takım'ın Milan'da forma giyen yıldızı Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibindeki takım arkadaşı Hauge ile maç için iddiaya girdiğini söyledi. Çalhanoğlu, "Hauge, 'Bizim Haaland'ımız var, şuyumuz var, buyumuz var' dedi, 'O zaman sen Merih ile Çağlar'ı tanımıyorsun' dedim. Kadromuz onlardan daha güçlü" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Güner Ümit'ten Zerrin Özer'in tecavüz itirafı sonrası isyan! Güner Ümit "Tecavüzcün ben miyim?"
Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmesi: SGK genelge yayınladı...
Bugün Kandil mi, (27 Mart) ne kandili? 2021 Berat Kandili ne zaman ve hangi gün? Diyanet ile dini günler takvimi
Bahar Candan dehşeti yaşadı! Saldırıya maruz kalan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı!
Son dakika: Fırat Delikanlı'dan iğrenç ifadeler! "Cinsel ilişkiye girmek istedi"
Son dakika: Emre Belözoğlu kararında Aziz Yıldırım ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...
Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e İstanbul Sözleşmesi cevabı: Bu iş bitti
Berat Kandili mesajları resimli ve yazılı! 2021 Ramazan ayının müjdeleyicisi Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun, dualı, ayetli kandil mesajları
Berat Kandili duası ve ibadetleri! Mübarek Berat Kandili'nde okunacak dualar, yapılacak ibadetler nelerdir?
Mübarek Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili'nde ne zaman ve kaç gün, hangi oruç tutulur? Kandilde oruç tutmanın faziletleri
ARKADAŞINA GÖNDER
İman gücümüzü kullanacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA