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Giriş Tarihi: 27.3.2021 19:15 Son Güncelleme: 27.3.2021 19:16

Millilerin grubunda 2'de 2 yaptı!

DHA
Millilerin grubunda Karadağ 2'de 2 yaptı!

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takımımızla aynı grupta yer alan , 'ı 4-1 mağlup etmesinin ardından 2'de 2 yaparak G Grubu'nda liderliğe yükseldi.

A Milli Futbol Takımı'nın G Grubu'ndaki rakiplerinden Karadağ sahasında Cebelitarık'ı 4-1 mağlup etti.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Karadağ sahasında Cebelitarık'ı konuk etti. Karadağ, karşılaşmadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 26'ncı dakikada Beqiraj, 43'üncü dakikada Simic, 52'nci dakikada Tomasevic ve 80'inci dakikada Jovetic kaydetti.

Konuk Cebelitarık'ın karşılaşmadaki tek golü ise 30'uncu dakikada penaltıdan Styche'den geldi.

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Millilerin grubunda Karadağ 2'de 2 yaptı!
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