Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Norveç Türkiye maçı canlı izle! Norveç Türkiye maçı hangi kanalda? TRT 1 ile Milli Maç CANLI YAYIN İZLE
Giriş Tarihi: 27.3.2021 20:36

maçı canlı izle! maçı hangi kanalda? TRT 1 ile Milli Maç CANLI YAYIN İZLE

Norveç Türkiye maçı hangi kanalda? Norveç Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Dünya Kupası Elemeleri G grubunda mücadele eden ay yıldızlılar, zorlu rakiplerinden ile karşı karşıya geliyor. Millilerimizin ilk maçta sergilediği performans ve alınan galibiyet göğsümüzü kabartırken, gözler Norveç karşılaşmasına çevrildi. maçı hangi kanalda ise en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Norveç hangi kanalda? Norveç Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta sorularının cevabı netlik kazandı. İşte, Norveç Türkiye canlı izle seçeneği ve ilk 11'ler..

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G grubunda ikinci sınavına çıkıyor. İlk maçtaki güzel futbol ve dört golle alınan galibiyetin moraliyle sahaya çıkacak ay yıldızlılar bu maçtan da galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. maçı hangi kanalda sorusu ise bu sabah saatlerinden itibaren merak konusu oldu. Mücadeleyi ekranları başında şifresiz takip etmek isteyenler için hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta soruları netlik kazandı. Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? Norveç Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İşte, Norveç Türkiye maçı canlı izle seçeneği ve yayın kanalı;

Norveç Türkiye maçı hangi kanalda? Norveç Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

ŞENOL GÜNEŞ'TEN MİLLİ MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMA

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Önümüze çıkan engelleri aşarak güçleniyoruz. Bazen şanssızlıklar da yaşayabiliyoruz. Güçlü rakibe karşı oynadık, seyahat yaptık. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Norveç karşısında hem fizik hem moral hem de iman gücümüzü kullanacağız. Norveç son yılların yükselen değeri. Kıran kırana maç olacak" dedi.

Norveç Türkiye maçı hangi kanalda? Norveç Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

TÜRKİYE'NİN İLK 11'İ:

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Norveç (Muhtemel): Jarstein, Svensson, Ajer, Strandberg, Meling, Midtsjo, Thorstvedt, Elyounoussi, Odegaard, Sörloth, Haaland

Norveç Türkiye maçı hangi kanalda? Norveç Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

NORVEÇ TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA VE NE ZAMAN?

TARİH: 27.03.2021

SAAT: 20:00

STADYUM: Kovid-19 tedbirleri nedeniyle İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak.

HAKEM: Alejandro Jose Hernandez

YAYIN KANALI: TRT 1

NORVEÇ TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Norveç Türkiye maçı hangi kanalda? Norveç Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

NORVEÇ'İN KOZU FORVET HATTI!

'in öne çıkan özelliği Haaland ve Sörloth'tan oluşan forvet hattı... 20 yaşındaki Haaland, Dortmund ile 49 maçta 49 golle, ortalama her karşılaşmada 1 gol bulurken, milli takımda da 8 mücadelede 6 gol attı. Partneri ise Sörloth... 25 yaşındaki isim, milli takımda 28 maçta 10 gol kaydetti. 1.94'lük boyları ile dikkat çeken ikiliyi durdurmak için ise teknik direktör Şenol Güneş, Ozan Kabak'ın da olmaması sebebiyle güçlü fiziği ve uzun boyuyla (1.91) Okay başta olmak üzere tüm oyunculardan savunmaya yardımcı olmalarını istedi. Güneş'in savunmada Kaan Ayhan-Çağlar Söyüncü ikilisine görev vermesi bekleniyor.

Norveç Türkiye maçı hangi kanalda? Norveç Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

YAŞLARIMIZ BİRBİRİNE DENK!

İki takım da genç isimlerle takviye ettiği kadrosu ile Dünya Kupası elemelerinde boy gösteriyor. Bugün sahaya çıkması muhtemel kadroda 26 yaş ortalaması tuttururken, Ay-Yıldızlılarımız da aynı ortalama ile maça başlayacak.

Norveç Türkiye maçı hangi kanalda? Norveç Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

KRAL BURAK, NORVEÇ'E BİLENDİ

Hollanda maçında attığı 3 golle takımı zafere götüren Burak Yılmaz, Ay-Yıldızlıların bu karşılaşmadaki en büyük gücü olacak. 'te ise Odegaard müjdesi var... Cebelitarık maçında sakatlanan, 40 milyon euro piyasa değeri olan Arsenal'li orta saha oyuncusunun sakatlığının ciddi olmadığı ve bugün oynayabileceği açıklandı.

Norveç Türkiye maçı hangi kanalda? Norveç Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

BİZ DAHA DEĞERLİYİZ!

Kadrosunda Haaland gibi büyük bir yıldızı barındıran 'in kadrosunun toplam piyasa değeri 242 milyon Euro. Bunun 110 milyon euro'su ise Avrupa devlerinin gözbebeği konumundaki Haaland'ın. Ülkemizin kadro değeri 295 milyon Euro olurken en kıymetli isim ise 40 milyon Euro ile Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü.

Norveç Türkiye maçı hangi kanalda? Norveç Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

KULÜBELERİN SAVAŞI

İki takımın teknik direktörlerine baktığımızda ise deneyim ve yeni nesil farkı öne çıkıyor.

Norveç Türkiye maçı hangi kanalda? Norveç Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Şenol Güneş (68) kazandığı sayısız başarının yanına deneyimini de eklerken 'in hocası Stale Solbakken (53) ise Danimarka'da Kopenhag'ın başında kazandığı 8 şampiyonluğun ardından Norveç Milli Takımı'nın başına geçti

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Norveç Türkiye maçı canlı izle! Norveç Türkiye maçı hangi kanalda? TRT 1 ile Milli Maç CANLI YAYIN İZLE
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