Norveç Türkiye maçı hangi kanalda? Norveç Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G grubunda ikinci sınavına çıkıyor. İlk maçtaki güzel futbol ve dört golle alınan galibiyetin moraliyle sahaya çıkacak ay yıldızlılar bu maçtan da galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Norveç Türkiye maçı hangi kanalda sorusu ise bu sabah saatlerinden itibaren merak konusu oldu. Mücadeleyi ekranları başında şifresiz takip etmek isteyenler için Norveç Türkiye hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta soruları netlik kazandı. Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? Norveç Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
İşte, Norveç Türkiye maçı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler;
ŞENOL GÜNEŞ'TEN MİLLİ MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMA
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Önümüze çıkan engelleri aşarak güçleniyoruz. Bazen şanssızlıklar da yaşayabiliyoruz. Güçlü rakibe karşı oynadık, seyahat yaptık. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Norveç karşısında hem fizik hem moral hem de iman gücümüzü kullanacağız. Norveç son yılların yükselen değeri. Kıran kırana maç olacak" dedi.
MERİH YOK, OZAN ÇOK ZOR
Milli Takım'ın bugünkü kritik Norveç maçı öncesi savunma bölgesinde eksikleri dikkat çekiyor. Ozan Kabak'ın rahatsızlığı bulunduğu açıklanırken, oynamasının çok zor olduğu öğrenildi. Ayrıca Merih Demiral ve Zeki Çelik de sakatlıkları sebebiyle İstanbul'da bırakıldı. Ozan'ın yerine bu karşılaşmada Kaan Ayhan'ın forma giymesi bekleniyor. Zeki'nin görevini de Mert Müldür üstlenecek. Norveç karşısında kaleyi yine Uğurcan Çakır koruyacak.
NORVEÇ TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER...
TÜRKİYE: UĞURCAN, MERT MÜLDÜR, KAAN AYHAN, ÇAĞLAR, UMUT MERAŞ, OZAN, OKAY, KENAN, HAKAN, YUSUF, BURAK
NORVEÇ: JARSTEIN, ALEESAMI, STRANDBERG, AJER, SVENSSON, JARSTEIN, MIDTSJO, ODEGAARD, HAUGE, ELYOUNOUSSI, HAALAND, SÖRLOTH
TARİH: 27.03.2021
SAAT: 20:00
STADYUM: Kovid-19 tedbirleri nedeniyle İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak.
HAKEM: Alejandro Jose Hernandez
YAYIN KANALI: TRT 1
NORVEÇ'İN KOZU FORVET HATTI!
Norveç'in öne çıkan özelliği Haaland ve Sörloth'tan oluşan forvet hattı... 20 yaşındaki Haaland, Dortmund ile 49 maçta 49 golle, ortalama her karşılaşmada 1 gol bulurken, milli takımda da 8 mücadelede 6 gol attı. Partneri ise Sörloth... 25 yaşındaki isim, milli takımda 28 maçta 10 gol kaydetti. 1.94'lük boyları ile dikkat çeken ikiliyi durdurmak için ise teknik direktör Şenol Güneş, Ozan Kabak'ın da olmaması sebebiyle güçlü fiziği ve uzun boyuyla (1.91) Okay başta olmak üzere tüm oyunculardan savunmaya yardımcı olmalarını istedi. Güneş'in savunmada Kaan Ayhan-Çağlar Söyüncü ikilisine görev vermesi bekleniyor.
YAŞLARIMIZ BİRBİRİNE DENK!
İki takım da genç isimlerle takviye ettiği kadrosu ile Dünya Kupası elemelerinde boy gösteriyor. Bugün sahaya çıkması muhtemel kadroda Norveç 26 yaş ortalaması tuttururken, Ay-Yıldızlılarımız da aynı ortalama ile maça başlayacak.
KRAL BURAK, NORVEÇ'E BİLENDİ
Hollanda maçında attığı 3 golle takımı zafere götüren Burak Yılmaz, Ay-Yıldızlıların bu karşılaşmadaki en büyük gücü olacak. Norveç'te ise Odegaard müjdesi var... Cebelitarık maçında sakatlanan, 40 milyon euro piyasa değeri olan Arsenal'li orta saha oyuncusunun sakatlığının ciddi olmadığı ve bugün oynayabileceği açıklandı.
BİZ DAHA DEĞERLİYİZ!
Kadrosunda Haaland gibi büyük bir yıldızı barındıran Norveç'in kadrosunun toplam piyasa değeri 242 milyon Euro. Bunun 110 milyon euro'su ise Avrupa devlerinin gözbebeği konumundaki Haaland'ın. Ülkemizin kadro değeri 295 milyon Euro olurken en kıymetli isim ise 40 milyon Euro ile Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü.
KULÜBELERİN SAVAŞI
İki takımın teknik direktörlerine baktığımızda ise deneyim ve yeni nesil farkı öne çıkıyor.
Şenol Güneş (68) kazandığı sayısız başarının yanına deneyimini de eklerken Norveç'in hocası Stale Solbakken (53) ise Danimarka'da Kopenhag'ın başında kazandığı 8 şampiyonluğun ardından Norveç Milli Takımı'nın başına geçti