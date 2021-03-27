Öncelik Löw’de

Erol Bulut sonrasında F.Bahçe yola şimdilik Emre Belözoğlu ile devam etse de sezon sonunda yepyeni bir isim göreve gelecek…Daha önce 1998- 99 sezonunda F.Bahçe'yi çalıştıran ve toplam 41 maçta 25 galibiyet ve 6 beraberlik sonrasında görevden ayrılan Löw, ardından Almanya Milli Takımı'nın yeniden yapılanmasının mihenk taşı olup takımı da 4. kez Dünya Kupası zaferine taşımıştı. EURO 2020 sonrasında görevine veda edeceğini açıklayan 61 yaşındaki çalıştırıcının menajeri ile ilk temas kuruldu ve olumlu yanıt alındı.Kanarya'da ikinci sıradaki aday ise Marcelo Gallardo. River Plate ile 2 Libertadores ve 3 Sudamericana şampiyonu olan 45 yaşındaki çalıştırıcı ile de temaslar kuruldu.Ali Koç'un, haziran ayındaki başkanlık seçimi öncesinde teknik direktör konusunu bitirip elini de güçlendirmek istediği öğrenildi.61AlmanyaAlmanya Milli Takımı2.4 yıl3-1-4-2Stuttgart, F.Bahçe, Karlsruhe, Adanaspor, Tirol, Austria Wien, Almanya Milli TakımıDünya Kupası (1), Almanya Kupası (1), Avusturya şampiyonluğu (1), Konfederasyon Kupası şampiyonluğu (1).45ArjantinRiver Plate3.9 yıl4-4-2Nacional, River PlateArjantin Kupası (3), Uruguay Şampiyonluk (1), Copa Libertadores (2), Copa Sudamericana (1).