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Giriş Tarihi: 27.3.2021

Öncelik Löw’de

UĞUR ÇEM
Öncelik Löw’de

ile Dünya Kupası kazanan Fenerbahçe’nin eski hocası ilk temasta olumlu yanıt verdi. 61 yaşındaki çalıştırıcının alternatifleri ise ve Maurizio Sarri

Erol Bulut sonrasında F.Bahçe yola şimdilik Emre Belözoğlu ile devam etse de sezon sonunda yepyeni bir isim göreve gelecek… Sarı-lacivertlilerde ilk aday camianın hasretle beklediği Joachim Löw… Daha önce 1998- 99 sezonunda F.Bahçe'yi çalıştıran ve toplam 41 maçta 25 galibiyet ve 6 beraberlik sonrasında görevden ayrılan Löw, ardından Almanya Milli Takımı'nın yeniden yapılanmasının mihenk taşı olup takımı da 4. kez Dünya Kupası zaferine taşımıştı. EURO 2020 sonrasında görevine veda edeceğini açıklayan 61 yaşındaki çalıştırıcının menajeri ile ilk temas kuruldu ve olumlu yanıt alındı.

HEDEFTE İTALYAN SARRİ DE VAR
Kanarya'da ikinci sıradaki aday ise Marcelo Gallardo. River Plate ile 2 Libertadores ve 3 Sudamericana şampiyonu olan 45 yaşındaki çalıştırıcı ile de temaslar kuruldu. Arjantin basını görüşmeleri manşetine taşırken, Avrupa deneyimi olmaması soru işareti olarak ortaya çıkıyor. Yönetimin bir diğer adayı ise İtalyan teknik direktör Sarri... Geçen sezon Juventus'u şampiyon yapan 62 yaşındaki kurt hoca ile temasların kurulduğu öğrenildi. Ali Koç'un, haziran ayındaki başkanlık seçimi öncesinde teknik direktör konusunu bitirip elini de güçlendirmek istediği öğrenildi.

Joachim Löw kimdir?
Yaş: 61Ülke: Almanya Takım: Almanya Milli Takımı Ort. teknik direktörlük: 2.4 yıl Taktik: 3-1-4-2 Takımları: Stuttgart, F.Bahçe, Karlsruhe, Adanaspor, Tirol, Austria Wien, Almanya Milli Takımı Başarıları: Dünya Kupası (1), Almanya Kupası (1), Avusturya şampiyonluğu (1), Konfederasyon Kupası şampiyonluğu (1).

Marcelo Gallardo kimdir?
Yaş: 45 Ülke: Arjantin Takım: River Plate Ort. teknik direktörlük: 3.9 yıl Taktik: 4-4-2 Takımları: Nacional, River Plate Başarıları: Arjantin Kupası (3), Uruguay Şampiyonluk (1), Copa Libertadores (2), Copa Sudamericana (1).

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