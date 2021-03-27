Şenol Güneş: Ne havaya gireceğiz ne de ezik olacağız

"NE HAVAYA GİRECEĞİZ NE DE EZİK OLACAĞIZ"

"Bu maçı iyi atlattık. Görüyorum ve duyuyorum Türkiye'de mutlu. Ortak değerleri oluşturabilirsek Türk insanının başaramayacağı şey yoktur. Önümüzde bir Letonya maçı var. Ne havaya gireceğiz ne de ezik olacağız. Maç kaybetsek bile oyunumuzla kazanmış olacaktık."

"Oyunla ilgili ne konuşursam konuşayım yanlış. Futbolun muhabbeti ve keyfi çok fazla. Bugünde bu maça bir sürü eleştiri getirebilirsin. Rakibimizde Haaland ve Sörloth'un gücünü biliyorduk. Onların zaaflarından faydalandık."