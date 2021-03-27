Şenol Güneş: Ne havaya gireceğiz ne de ezik olacağız

Dünya Kupası yolunda ikinci maçına çıkan Milli Takım, Hollanda engelini aştıktan sonra Norveç engelini de kayıpsız geçerek 2'de 2 yaptı ve grupta liderliğe yükseldi. Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü'nün golleriyle 3-0 kazandığımız maçın ardından Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.
İşte Şenol Güneş'in maç sonunda yaptığı açıklamalar:
"İşin başındayız. Her gün yeni bir başlangı. Yeni bir hikaye yazmak içinde işin başındayız. Bu maçlardan 0 ve ya 2 puanda alabilirdik. 6 puan alabilmek güzel bir şey. Akıllı oynadık, bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Futbol adına doğruları yapmaya çalıştılar. Rakipte İki forvetine yükleme yapıyordu. Ona da tedbir aldık."
"NE HAVAYA GİRECEĞİZ NE DE EZİK OLACAĞIZ"
"Bu maçı iyi atlattık. Görüyorum ve duyuyorum Türkiye'de mutlu. Ortak değerleri oluşturabilirsek Türk insanının başaramayacağı şey yoktur. Önümüzde bir Letonya maçı var. Ne havaya gireceğiz ne de ezik olacağız. Maç kaybetsek bile oyunumuzla kazanmış olacaktık."
"Oyunla ilgili ne konuşursam konuşayım yanlış. Futbolun muhabbeti ve keyfi çok fazla. Bugünde bu maça bir sürü eleştiri getirebilirsin. Rakibimizde Haaland ve Sörloth'un gücünü biliyorduk. Onların zaaflarından faydalandık."
"Bu akşamdan itibaren sadece Letonya maçına hazırlanacağız. Her şeyi yerinde ve zamanında yapmak lazım. Letonya maçından sonra Avrupa Şampiyonasına bakacağız. Dünya Kupası'nda olmayı ben çok istiyorum. Ben çok mutluyum. Oyuncularda çok mutlu. İnşallah Bu mutluluğumuz bozulmaz."
"Cumhurbaşkanımız bu maçtan sonra yine aradı. Zaten kendisi eski futbolcu. Futbolu çok seviyor. Tebrik etti, kendisine teşekkür ettim. Ozan Tufan iyi bir futbolcu. Milli Takım'da da Fenerbahçe'de de iyi oynuyor. Ozan'a Oyundan çıkarken 'Yeni başlıyorsun.' dedim."