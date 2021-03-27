Sergen hocayla 10 yıl!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN SPORTS'ta dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Transferler konusunda bizden çok bir şey beklemesinler. Limitler var, hesaplı olacağız. Altyapıdan oyuncu yetişecek" diyen Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili ise "ifadelerini kullandı. Kiralık oynayan Ghezzal ve Rosier ile ilgili de "Kolay bir süreç olmayacak ama umarım seneye de Beşiktaş formasıyla sahada olacaklar" diye konuştu.Kartal'ın Kanadalı yıldızı Atiba, büyük fedakârlığa imza attı. Atiba, milli takımının, grubun zayıf halkası Cayman Adaları ile oynayacağı maçta forma giymeyecek. Çünkü 38 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'a dönecek ve Beşiktaş için idman yapacak.