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Giriş Tarihi: 27.3.2021

Sergen hocayla 10 yıl!

Sergen hocayla 10 yıl!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN SPORTS'ta dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Transferler konusunda bizden çok bir şey beklemesinler. Limitler var, hesaplı olacağız. Altyapıdan oyuncu yetişecek" diyen Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili ise "Hocamız bizim için kıymetli ve değerlidir. Çalışkandır, akıllıdır. Hocamın meziyetleri üst düzeyde. Kendisi ile uzun yıllar görev yapacağımızı düşünüyorum. 10 yıl hocasını değiştirmeyen bir kulüp olursak ve bunu da Sergen hoca ile yaparsak büyük keyif alacağız" ifadelerini kullandı. Kiralık oynayan Ghezzal ve Rosier ile ilgili de "Kolay bir süreç olmayacak ama umarım seneye de Beşiktaş formasıyla sahada olacaklar" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ İÇİN DÖNÜYOR
Kartal'ın Kanadalı yıldızı Atiba, büyük fedakârlığa imza attı. Atiba, milli takımının, grubun zayıf halkası Cayman Adaları ile oynayacağı maçta forma giymeyecek. Çünkü 38 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'a dönecek ve Beşiktaş için idman yapacak.

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Sergen hocayla 10 yıl!
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