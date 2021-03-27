Son dakika: A Milli Takım'ın rakibi Norveç! İşte muhtemel 11'ler...

Son dakika... A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda bugün TSİ 20.00'de Norveç karşısında galibiyet arayacak. Kovid-19 tedbirleri nedeniyle İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Jose Hernandez yönetecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Ay-Yıldızlılarımız tarihi boyunca 9 kez karşı karşıya geldiği Norveç'i 4 defa mağlup ederken, 3 maçta ise gülen taraf Kuzey Avrupa ülkesi oldu.
Daha fazla galip gelen takım Türkiye olsa da Ay-Yıldızlılar'ın attığı 11 golüne karşılık Norveç 15 kez ağlarımızı buldu. En son 17 Kasım 2007'de konuk olduğumuz mücadelede ise Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştık.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Önümüze çıkan engelleri aşarak güçleniyoruz. Bazen şanssızlıklar da yaşayabiliyoruz. Güçlü rakibe karşı oynadık, seyahat yaptık. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Norveç karşısında hem fizik hem moral hem de iman gücümüzü kullanacağız. Norveç son yılların yükselen değeri. Kıran kırana maç olacak" dedi.
BÜTÜN UYGULAMALARDA SORUN ÇIKIYOR
Pandemi döneminde olunduğunu da hatırlatan Güneş, "Umutlu bakıp, mutlu dönmek istiyoruz. Norveç'in buraya (İspanya) gelme sebebi, kendi ülkesinin izin vermemesi. Daha önce hükmen mağlup olmuştu, şimdi tam tersine avantaj verdiler. İki maçı üst üste burada oynuyor. Biz de bundan sonraki maçlarımızı Kazakistan'a alacağız ki oraya gelsinler. Bütün uygulamalarda bize sorunlar çıkartılıyor. Hiçbir mazeret bizi engellememeli" ifadelerini kullandı.
MERİH YOK, OZAN ÇOK ZOR
Milli Takım'ın bugünkü kritik Norveç maçı öncesi savunma bölgesinde eksikleri dikkat çekiyor. Ozan Kabak'ın rahatsızlığı bulunduğu açıklanırken, oynamasının çok zor olduğu öğrenildi. Ayrıca Merih Demiral ve Zeki Çelik de sakatlıkları sebebiyle İstanbul'da bırakıldı. Ozan'ın yerine bu karşılaşmada Kaan Ayhan'ın forma giymesi bekleniyor. Zeki'nin görevini de Mert Müldür üstlenecek. Norveç karşısında kaleyi yine Uğurcan Çakır koruyacak.
MUHTEMEL 11'LER...
TÜRKİYE: UĞURCAN, MERT MÜLDÜR, KAAN AYHAN, ÇAĞLAR, UMUT MERAŞ, OZAN, OKAY, KENAN, HAKAN, YUSUF, BURAK
NORVEÇ: JARSTEIN, ALEESAMI, STRANDBERG, AJER, SVENSSON, JARSTEIN, MIDTSJO, ODEGAARD, HAUGE, ELYOUNOUSSI, HAALAND, SÖRLOTH
'HAUGE İLE İDDİAYA GİRDİM'
Milli Takım'ın Milan'da forma giyen yıldızı Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibindeki takım arkadaşı Hauge ile maç için iddiaya girdiğini söyledi. Çalhanoğlu, "Hauge, 'Bizim Haaland'ımız var, şuyumuz var, buyumuz var' dedi, 'O zaman sen Merih ile Çağlar'ı tanımıyorsun' dedim. Kadromuz onlardan daha güçlü" diye konuştu.
NORVEÇ'İN KOZU FORVET HATTI!
Norveç'in öne çıkan özelliği Haaland ve Sörloth'tan oluşan forvet hattı... 20 yaşındaki Haaland, Dortmund ile 49 maçta 49 golle, ortalama her karşılaşmada 1 gol bulurken, milli takımda da 8 mücadelede 6 gol attı. Partneri ise Sörloth... 25 yaşındaki isim, milli takımda 28 maçta 10 gol kaydetti. 1.94'lük boyları ile dikkat çeken ikiliyi durdurmak için ise teknik direktör Şenol Güneş, Ozan Kabak'ın da olmaması sebebiyle güçlü fiziği ve uzun boyuyla (1.91) Okay başta olmak üzere tüm oyunculardan savunmaya yardımcı olmalarını istedi. Güneş'in savunmada Kaan Ayhan-Çağlar Söyüncü ikilisine görev vermesi bekleniyor.
YAŞLARIMIZ BİRBİRİNE DENK!
İki takım da genç isimlerle takviye ettiği kadrosu ile Dünya Kupası elemelerinde boy gösteriyor. Bugün sahaya çıkması muhtemel kadroda Norveç 26 yaş ortalaması tuttururken, Ay-Yıldızlılarımız da aynı ortalama ile maça başlayacak.
KRAL BURAK, NORVEÇ'E BİLENDİ
Hollanda maçında attığı 3 golle takımı zafere götüren Burak Yılmaz, Ay-Yıldızlıların bu karşılaşmadaki en büyük gücü olacak. Norveç'te ise Odegaard müjdesi var... Cebelitarık maçında sakatlanan, 40 milyon euro piyasa değeri olan Arsenal'li orta saha oyuncusunun sakatlığının ciddi olmadığı ve bugün oynayabileceği açıklandı.
BİZ DAHA DEĞERLİYİZ!
Kadrosunda Haaland gibi büyük bir yıldızı barındıran Norveç'in kadrosunun toplam piyasa değeri 242 milyon Euro. Bunun 110 milyon euro'su ise Avrupa devlerinin gözbebeği konumundaki Haaland'ın. Ülkemizin kadro değeri 295 milyon Euro olurken en kıymetli isim ise 40 milyon Euro ile Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü.
KULÜBELERİN SAVAŞI
İki takımın teknik direktörlerine baktığımızda ise deneyim ve yeni nesil farkı öne çıkıyor. Şenol Güneş (68) kazandığı sayısız başarının yanına deneyimini de eklerken Norveç'in hocası Stale Solbakken (53) ise Danimarka'da Kopenhag'ın başında kazandığı 8 şampiyonluğun ardından Norveç Milli Takımı'nın başına geçti.