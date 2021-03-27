Son dakika: A Milli Takım'ın rakibi Norveç! İşte muhtemel 11'ler...

BİZ DAHA DEĞERLİYİZ!

Kadrosunda Haaland gibi büyük bir yıldızı barındıran Norveç'in kadrosunun toplam piyasa değeri 242 milyon Euro. Bunun 110 milyon euro'su ise Avrupa devlerinin gözbebeği konumundaki Haaland'ın. Ülkemizin kadro değeri 295 milyon Euro olurken en kıymetli isim ise 40 milyon Euro ile Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü.

KULÜBELERİN SAVAŞI

İki takımın teknik direktörlerine baktığımızda ise deneyim ve yeni nesil farkı öne çıkıyor. Şenol Güneş (68) kazandığı sayısız başarının yanına deneyimini de eklerken Norveç'in hocası Stale Solbakken (53) ise Danimarka'da Kopenhag'ın başında kazandığı 8 şampiyonluğun ardından Norveç Milli Takımı'nın başına geçti.