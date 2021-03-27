Son dakika: Aykut Kocaman'dan Emre Belözoğlu değerlendirmesi! "Bir konuda endişeliyim"

"Başakşehir'e gelmeden düşündüğüm şuydu; Kendi tercihimle 13 ay kadar takım çalıştırmadım. Geçen sene şampiyon olmuş bir takım. Son 50 yıldır dört büyük takımın arasından sıyrılıp şampiyon olmak önemli. Böyle bir takımın teknik direktör değişikliği çok mümkün gözükmüyordu. Ancak böyle bir durum gelişti. Yukarılarda oynama alışkanlığı edinmiş, doğru yönetilen bir kulübe geldim. Bu durum Başakşehir'i tercih etmemde önemli oldu. Ancak böyle bir kulübün teknik heyette değişiklik yapmış olması da değişik geliyordu. Genel olarak söylüyorum; Sorunların tabii ki dışarıdan görünenle, gerçek arasındaki ilişkisi arasında bir farklılık var.