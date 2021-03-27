Son dakika: Boupendza'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! "Türkiye'de transferi çok zor"

"Bu haberlerde hiç bir kulüple daha çok yakınlaşmamamıza rağmen sanki bir kulüple daha yakın olduğumuz diğer kulüpleri geri planda bıraktığımız lanse edildi. Boupendza ile ilgili bizim ağzımızdan hiçbir takım için bir şey çıkmadı. Boupendza, şu an 6-7 Avrupa takımının transfer listesinde."