Son dakika: Boupendza'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! "Türkiye'de transferi çok zor"

Son dakika haberi... Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Gabonlu golcüleri Aaron Boupendza'nın devre arası transfer döneminde takımda neden transfer olmadığını açıkladı. Vardı, Boupendza'nın Krasnodar ve Fenerbahçe ilşkisini açıklarken oyuncularının Türkiye'den bir takıma transfer olmasının zor olduğunu aktardı.
Bu sezon oynadığı futbolla ve attığı gollerle Boupendza Süper Lig'e damgasını vurdu. Gabonlu golcü, haliyle transfer döneminin de en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 31 hafta geride kalırken Hatayspor'un 24 yaşındaki Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza, attığı 18 golle ligde krallık yarışında zirvede yer alıyor.
Boupendza, geçtiğimiz günlerde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Gabon, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup ettiği maçta harika bir gole imza atarak ülkesinin kazanmasında başrol oynadı.
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A Spor canlı yayınında konuşan Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı'nın açıklamaları şöyle;
"Aaron Boupendza ile biliyorsunuz Krasnodar'ın bir teklifi vardı. Yöneticiler iki gün burada her türlü anlaşmayı sağladılar. Sonra oyuncumucın Atakaş Hayaspor'da kalma isteğiyle biz de saygı gösterdik. Krasnodar takımı da saygı gösterdi. Ve Boupendza Hatayspor'da kaldı."
"Ondan sonra özellikle benim ağzımdan çok çeşitli spekülatif haberler çıktı. Hem Galatasaray, hem Fenerbahçe, hem Beşiktaş ve ligimizin diğer kulüpleri çok değerli kulüpler. Bu anlamda takımlarımızın korona döneminde ekonomik olarak dar boğazdan geçtiğini biliyoruz."
"Bu haberlerde hiç bir kulüple daha çok yakınlaşmamamıza rağmen sanki bir kulüple daha yakın olduğumuz diğer kulüpleri geri planda bıraktığımız lanse edildi. Boupendza ile ilgili bizim ağzımızdan hiçbir takım için bir şey çıkmadı. Boupendza, şu an 6-7 Avrupa takımının transfer listesinde."
"Türkiye'de de ilgilenen takımlar var ama Türkiye'deki ekonomik nedenlerden dolayı ben şahsen bu transferin Türkiye'de bir takıma gerçekleşeceğini çok düşünmüyorum. Sonrasında neler olur bilemeyiz. Oyuncumuzun artık transferde aklının çok karşmasını istemiyoruz. Boupendza'nın rahat bırakılmasını ve futbolunu oynamasını istiyoruz."
"Ülkesinin milli takımında da çok güzel bir gol attı. Boupendza golcülüğünü gerçekten bir kez daha gösterdi. Oyuncumuz, daha 24 yaşında kafasının çok karıştırılmasını istemiyoruz. Aaron Boupendza Hatay'ı çok sevdi. Biz de onu çok seviyoruz. Aaron 24 saat halkın içinde."