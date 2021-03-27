ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: BİZ KİMSEDEN KORKMUYORUZ, DÜNYA KUPASI'NA GİTMEYİ ÇOK İSTİYORUZ

Tüm İslam aleminin Berat kandili mübarek olsun. Dünya Kupası da Avrupa Şampiyonası gibi çok önemli. Benim de sakatlığım vardı, burayı çok özlemiştim. Bu maçla birlikte performansım da güzel gidiyor. Maçımız bitti, yendik ama hatalarımız var. Onlara çalışacağız. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Letonya'yı da yenip inşallah yolumuza devam edeceğiz. Maçtan önce sosyal medyada da algı oldu, korkuyor gibi. Biz kimseyi büyük de görmüyoruz, küçük de görmüyoruz. Bunun cevabını saha içinde veriyoruz. Rakibimize iyi çalıştık. Her şey yolunda gitti. Allaha şükürler olsun ki 3 puanı aldık. Bu turnavaya çok önem veriyoruz. Oraya gitmeyi çok istiyoruz. Tüm turnuvalara talibiz, kalitemizi göstereceğiz.