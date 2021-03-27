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Giriş Tarihi: 27.3.2021 22:29 Son Güncelleme: 27.3.2021 22:59

Son dakika: 'den Haaland sözleri: Biz kimseden korkmuyoruz

Son dakika: Çağlar Söyüncü'den Haaland sözleri: Biz kimseden korkmuyoruz

A Milli Takımımızın 'i 3-0 yendiği maça damga , ve maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çağlar Söyüncü 'Maçtan önce sosyal medyada da algı oldu, korkuyorlar gibi. Biz kimseden korkmuyoruz, kimseyi büyük de görmüyoruz, küçük de görmüyoruz. Bunun cevabını saha içinde veriyoruz' derken, Ozan Tufan da uzak mesafeden attığı goller için özel olarak çalışma yaptığını söyledi. Yusuf Yazıcı ise "Pandemi sürecinde herkesin morali bozulmuş durumda. Bu maçlarla halkımıza moral verebildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki iki maçında A Milli Takımımıza 3-0'lık Norveç galibiyetini getiren isimlerden Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü ve Yusuf Yazıcı maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: BİZ KİMSEDEN KORKMUYORUZ, DÜNYA KUPASI'NA GİTMEYİ ÇOK İSTİYORUZ

Tüm İslam aleminin Berat kandili mübarek olsun. Dünya Kupası da Avrupa Şampiyonası gibi çok önemli. Benim de sakatlığım vardı, burayı çok özlemiştim. Bu maçla birlikte performansım da güzel gidiyor. Maçımız bitti, yendik ama hatalarımız var. Onlara çalışacağız. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Letonya'yı da yenip inşallah yolumuza devam edeceğiz. Maçtan önce sosyal medyada da algı oldu, korkuyor gibi. Biz kimseyi büyük de görmüyoruz, küçük de görmüyoruz. Bunun cevabını saha içinde veriyoruz. Rakibimize iyi çalıştık. Her şey yolunda gitti. Allaha şükürler olsun ki 3 puanı aldık. Bu turnavaya çok önem veriyoruz. Oraya gitmeyi çok istiyoruz. Tüm turnuvalara talibiz, kalitemizi göstereceğiz.



OZAN TUFAN: KENDİMİ OFANSİF OLARAK OYNAMAYA ZORLUYORUM

Orta sahadan attığım şutlarla ilgili çalışıyorum tabiki. O yüzden bunların meyvesini böyle maçlarda yiyoruz. Ben de çok mutlu oluyorum. İki yönlü oynamayı seven biri olduğum için kendimi buna zorluyorum. Ofansif olarak bir şey yapmadığım zaman keyif almıyorum. Hem gol yedirmemek hem de gol attırmak istiyorum. Bunu yansıttığım için de çok mutluyum.

YUSUF YAZICI: HALKIMIZA MORAL VEREBİLDİYSEK NE MUTLU BİZE

Gerçekten çok mutluyum. Hem kendi performansım hem de takım arkadaşlarımın performansı adına. Biz beraber zaman geçirmeyi çok seviyoruz. Beraber zaman geçirdiğimizde çok mutlu oluyoruz. Pandemi sürecinde herkesin morali bozulmuş durumda. Bu maçlarla halkımıza moral verebildiysek ne mutlu bize.

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Son dakika: Çağlar Söyüncü'den Haaland sözleri: Biz kimseden korkmuyoruz
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