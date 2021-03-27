Son dakika: Löw ve Gallardo'dan sonra Fenerbahçe'ye sürpriz hoca! Avrupa Ligi ve Serie A zaferleri var...

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Erol Bulut sonrası yola şimdilik Emre Belözoğlu ile devam etse de sezon sonunda yepyeni bir isim göreve gelecek. Sarı-lacivertlilerde ilk aday camianın hasretle beklediği Joachim Löw. Daha önce 1998- 99 sezonunda F.Bahçe'yi çalıştıran ve toplam 41 maçta 25 galibiyet ve 6 beraberlik sonrasında görevden ayrılan Löw, ardından Almanya Milli Takımı'nın yeniden yapılanmasının mihenk taşı olup takımı da 4. kez Dünya Kupası zaferine taşımıştı. EURO 2020 sonrasında görevine veda edeceğini açıklayan 61 yaşındaki çalıştırıcının menajeri ile ilk temas kuruldu ve olumlu yanıt alındı.
Kanarya'da ikinci sıradaki aday ise Marcelo Gallardo. River Plate ile 2 Libertadores ve 3 Sudamericana şampiyonu olan 45 yaşındaki çalıştırıcı ile de temaslar kuruldu. Arjantin basını görüşmeleri manşetine taşırken, Avrupa deneyimi olmaması soru işareti olarak ortaya çıkıyor.
JOACHİM LÖW KİMDİR?
Yaş: 61 Ülke: Almanya Takım: Almanya Milli Takımı Ort. teknik direktörlük: 2.4 yıl Taktik: 3-1-4-2 Takımları: Stuttgart, F.Bahçe, Karlsruhe, Adanaspor, Tirol, Austria Wien, Almanya Milli Takımı Başarıları: Dünya Kupası (1), Almanya Kupası (1), Avusturya şampiyonluğu (1), Konfederasyon Kupası şampiyonluğu (1).
MARCELO GALLARDO KİMDİR?
Yaş: 45 Ülke: Arjantin Takım: River Plate Ort. teknik direktörlük: 3.9 yıl Taktik: 4-4-2 Takımları: Nacional, River Plate Başarıları: Arjantin Kupası (3), Uruguay Şampiyonluk (1), Copa Libertadores (2), Copa Sudamericana (1).
HEDEFTE MAURİZİO SARRİ DE VAR!
Yönetimin bir diğer adayı ise İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri... Geçen sezon Juventus'u şampiyon yapan 62 yaşındaki kurt hoca ile temasların kurulduğu öğrenildi. Ali Koç'un, haziran ayındaki başkanlık seçimi öncesinde teknik direktör konusunu bitirip elini de güçlendirmek istediği öğrenildi.
Kariyerinde Napoli, Juventus ve Chelsea gibi devleri çalıştıran Maurizio Sarri, geçen sezon Juventus'la İtalya Serie A'yı kazandı. 62 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, 2018/2019 sezonunda ise Chelsea'ye UEFA Avrupa Ligi'ni kazandırdı.
"SONU GÜZEL OLACAK"
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevinden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen sportif direktör Emre Belözoğlu, 'teknik sorumlu' sıfatıyla dün ilk idmanına çıktı. Çalışma öncesi oyuncularla saha kenarında kısa bir toplantı yapan Belözoğlu, "Son 10 maçın her puanına talip bir şekilde idmandan maça, tesisten eve beraberce çalışacağız. Sonunun güzel olacağına buradaki herkesin yürekten inandığına da eminim."
"İçinizden birisiyim. Sahada beraber oynadığım, kader birlikteliği yaptığım çok değerli arkadaşlarım var. Fenerbahçe'nin başarısı için, keyif alacak, eğlenecek şekilde."
"Birbirine inanan ve güvenen bir takım. 30 hafta buralara getirdik. Erol hoca ve ekibinin de ciddi katkıları var. Ortada bir başarı veya başarısızlık varsa, bir kişiye ya da ekibe mal edilemez. Beraberce sahipleneceğiz. Allah utandırmasın inşallah hepimizi, inanıyorum iyi olacak" ifadelerini kullandı.