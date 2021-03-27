Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Löw ve Gallardo'dan sonra Fenerbahçe'ye sürpriz hoca! Avrupa Ligi ve Serie A zaferleri var...
Giriş Tarihi: 27.3.2021 06:43 Son Güncelleme: 27.3.2021 07:01

Son dakika: Löw ve Gallardo'dan sonra 'ye sürpriz hoca! Avrupa Ligi ve Serie A zaferleri var...

UĞUR ÇEM
Son dakika: Löw ve Gallardo'dan sonra Fenerbahçe'ye sürpriz hoca! Avrupa Ligi ve Serie A zaferleri var...

Son dakika haberi... , 'la yolları ayırdıktan sonra yeni sezon için teknik direktör arayışlarına başladı. Sezonun kalan bölümünde yönetiminde maçlara çıkacak olan Sarı-lacivertli takımda EURO 2021 sonrası 'ndaki görevinde ayrılacak olan 'ün yanı sıra hocası ismi ön plana çıktı. Bu iki ismin dışında Fenerbahçe için sürpriz bir isim gündeme geldi. Başkan Ali Koç'un, haziran ayındaki başkanlık seçimi öncesinde teknik direktör konusunu bitirip elini de güçlendirmek istediği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin sezon sonu teknik direktör rotası...

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Erol Bulut sonrası yola şimdilik Emre Belözoğlu ile devam etse de sezon sonunda yepyeni bir isim göreve gelecek. Sarı-lacivertlilerde ilk aday camianın hasretle beklediği Joachim Löw. Daha önce 1998- 99 sezonunda F.Bahçe'yi çalıştıran ve toplam 41 maçta 25 galibiyet ve 6 beraberlik sonrasında görevden ayrılan Löw, ardından Almanya Milli Takımı'nın yeniden yapılanmasının mihenk taşı olup takımı da 4. kez Dünya Kupası zaferine taşımıştı. EURO 2020 sonrasında görevine veda edeceğini açıklayan 61 yaşındaki çalıştırıcının menajeri ile ilk temas kuruldu ve olumlu yanıt alındı.

Kanarya'da ikinci sıradaki aday ise Marcelo Gallardo. River Plate ile 2 Libertadores ve 3 Sudamericana şampiyonu olan 45 yaşındaki çalıştırıcı ile de temaslar kuruldu. Arjantin basını görüşmeleri manşetine taşırken, Avrupa deneyimi olmaması soru işareti olarak ortaya çıkıyor.

JOACHİM LÖW KİMDİR?

Yaş: 61 Ülke: Almanya Takım: Almanya Milli Takımı Ort. teknik direktörlük: 2.4 yıl Taktik: 3-1-4-2 Takımları: Stuttgart, F.Bahçe, Karlsruhe, Adanaspor, Tirol, Austria Wien, Almanya Milli Takımı Başarıları: Dünya Kupası (1), Almanya Kupası (1), Avusturya şampiyonluğu (1), Konfederasyon Kupası şampiyonluğu (1).

MARCELO GALLARDO KİMDİR?

Yaş: 45 Ülke: Arjantin Takım: River Plate Ort. teknik direktörlük: 3.9 yıl Taktik: 4-4-2 Takımları: Nacional, River Plate Başarıları: Arjantin Kupası (3), Uruguay Şampiyonluk (1), Copa Libertadores (2), Copa Sudamericana (1).

HEDEFTE MAURİZİO SARRİ DE VAR!

Yönetimin bir diğer adayı ise İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri... Geçen sezon Juventus'u şampiyon yapan 62 yaşındaki kurt hoca ile temasların kurulduğu öğrenildi. Ali Koç'un, haziran ayındaki başkanlık seçimi öncesinde teknik direktör konusunu bitirip elini de güçlendirmek istediği öğrenildi.

Kariyerinde Napoli, Juventus ve Chelsea gibi devleri çalıştıran Maurizio Sarri, geçen sezon Juventus'la İtalya Serie A'yı kazandı. 62 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, 2018/2019 sezonunda ise Chelsea'ye UEFA Avrupa Ligi'ni kazandırdı.

"SONU GÜZEL OLACAK"

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevinden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen sportif direktör Emre Belözoğlu, 'teknik sorumlu' sıfatıyla dün ilk idmanına çıktı. Çalışma öncesi oyuncularla saha kenarında kısa bir toplantı yapan Belözoğlu, "Son 10 maçın her puanına talip bir şekilde idmandan maça, tesisten eve beraberce çalışacağız. Sonunun güzel olacağına buradaki herkesin yürekten inandığına da eminim."

"İçinizden birisiyim. Sahada beraber oynadığım, kader birlikteliği yaptığım çok değerli arkadaşlarım var. Fenerbahçe'nin başarısı için, keyif alacak, eğlenecek şekilde."

"Birbirine inanan ve güvenen bir takım. 30 hafta buralara getirdik. Erol hoca ve ekibinin de ciddi katkıları var. Ortada bir başarı veya başarısızlık varsa, bir kişiye ya da ekibe mal edilemez. Beraberce sahipleneceğiz. Allah utandırmasın inşallah hepimizi, inanıyorum iyi olacak" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Güner Ümit'ten Zerrin Özer'in tecavüz itirafı sonrası isyan! Güner Ümit "Tecavüzcün ben miyim?"
Berat Kandili ne zaman ve hangi gün? 2021 Bugün Kandil mi, ne kandili? İşte Diyanet İşleri ile kandiller ve günleri takvimi
Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmesi: SGK genelge yayınladı...
Bahar Candan dehşeti yaşadı! Saldırıya maruz kalan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı!
Son dakika: Fırat Delikanlı'dan iğrenç ifadeler! "Cinsel ilişkiye girmek istedi"
Son dakika: Emre Belözoğlu kararında Aziz Yıldırım ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...
Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e İstanbul Sözleşmesi cevabı: Bu iş bitti
Berat Kandili mesajları resimli, dualı, ayetli ve sözlü alternatifler! 2021 Şaban ayının 15. gecesi Berat Kandili mesajı ve kandil mesajları ile iyi kandiller dileyin
Berat Kandilinde okunacak dualar, yapılacak ibadetler nelerdir? Mübarek Berat Kandili’nde neler hangi ibadetler yapılır, nasıl ibadet edilir?
Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili'nde ne zaman ve kaç gün, hangi oruç tutulur? İşte kandilde oruç tutmanın faziletleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Löw ve Gallardo'dan sonra Fenerbahçe'ye sürpriz hoca! Avrupa Ligi ve Serie A zaferleri var...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA