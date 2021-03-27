Son dakika: Löw ve Gallardo'dan sonra Fenerbahçe'ye sürpriz hoca! Avrupa Ligi ve Serie A zaferleri var...

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Erol Bulut sonrası yola şimdilik Emre Belözoğlu ile devam etse de sezon sonunda yepyeni bir isim göreve gelecek. Sarı-lacivertlilerde ilk aday camianın hasretle beklediği Joachim Löw. Daha önce 1998- 99 sezonunda F.Bahçe'yi çalıştıran ve toplam 41 maçta 25 galibiyet ve 6 beraberlik sonrasında görevden ayrılan Löw, ardından Almanya Milli Takımı'nın yeniden yapılanmasının mihenk taşı olup takımı da 4. kez Dünya Kupası zaferine taşımıştı. EURO 2020 sonrasında görevine veda edeceğini açıklayan 61 yaşındaki çalıştırıcının menajeri ile ilk temas kuruldu ve olumlu yanıt alındı.