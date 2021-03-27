Son dakika: Galatasaray'dan olaylı şekilde ayrılan Belhanda'ya İspanya'dan talip...

Süper Lig'in 2017-18 sezonunda Galatasaray'ın Dursun Özbek döneminde Dinamo Kiev'den transfer edilen Faslı orta saha Younes Belhanda, sarı-kırmızılılarda geçirdiği 4 sezonun ardından olaylı bir şekilde takımdan gönderildi. Galatasaray forması giydiği süre boyunca taraftarlar arasında en çok tartışılan isimlerin başında gelen Belhanda, 4 sezon boyunca terlettiği formasıyla 131 maça çıkmıştı.
Bu sezon ligin ikinci yarısında Türk Telekom Stadyum'unda oynanan Sivasspor maçının ardından saha zeminini sert bir şekilde eleştirmiş ve Galatasaray yöneticilerine tepki göstermişti. Bunun üzerine Galatasaray ile olan sözleşmesi feshedilerek gönderilen Belhanda, bir süredir serbest oyuncu konumunda bulunuyor.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre, düşük maliyetli ve serbest oyuncu arayan Valencia'nın radarına Younes Belhanda girdi. Haberde, La Liga ekibinin Belhanda ile görüşmeye başladığı da belirtildi.
TEKNİK DİREKTÖR ONAYLADI
Valencia Teknik Direktörü Javi Garcia'nın da Belhanda'ya onay verdiği söylenirken, Valencia'nın Belhanda'ya sözleşme imzalatmasının yakın olduğu da söylendi.
Galatasaray'da forma giydiği dönemde 22 gol ve 26 asist kaydeden Faslı orta saha, 2 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.