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Giriş Tarihi: 27.3.2021 21:16 Son Güncelleme: 27.3.2021 21:19

Son dakika: Haaland ve Sörloth Türk duvarına takıldı! Dikkat çeken istatistik...

Son dakika: Haaland ve Sörloth Türk duvarına takıldı! Dikkat çeken istatistik...

Son dakika haberi... 'ndaki ikinci maçına karşısında çıktı. Ay-yıldızlılar, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatırken son dönemin en fazla ses getiren futbolcularından , ilk yarı boyunca Türk duvarına takıldı.

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki zorlu serüveni Norveç karşısında sürüyor. Saat 19.00'da İspanya'nın La Rosaleda Stadı'nda başlayan karşılaşmanın ilk yarısını üstün bir oyunla 2-0 önde kapatan Milliler, Norveç'in tehlikeli golcüleri Haaland ve Sörloth'a top göstermedi.

Maça oldukça hızlı başlayan Türkiye, henüz 4'üncü dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında topla buluşan Ozan Tufan'ın sol ayağıyla attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonrada etkili oyununu sürdüren Milliler, oyun üstünlüğünü Norveç'e hissettirmeye devam etti.

Maçın ilk yarısında yarım saat dolmadan bir gol daha bulan ay-yıldızlılar, Çağlar Söyüncü'nün köşe vuruşundan bulduğu kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı rahat bir oyunla 2-0 önde kapattı.

HAALAND VE SÖRLOTH TÜRK DUVARINA TAKILDI

İlk yarı boyunca son dönemin parlayan yıldızları Haaland ve Sörloth, Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan savunmasına karşı oldukça etkisiz kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısında 7 kez topla buluşabilen Erling Haaland, sahanın en az topla buluşan ismi oldu.

İSABETLİ ŞUT ÇEKEMEDİ

Türkiye karşısında etkisiz kalan Haaland ilk yarı boyunca kaleyi bulan bir şut çekemedi.

İşte Avrupa futbolunun parlayan yıldızı Haaland'ın A Milli Takımımıza karşı ilk yarıdaki istatistikleri...

İsabetli şut: 0
Orta / İsabetli orta: 0
Top sürme: 0
Kilit pas: 0
Kazanılan ikili mücadele: 0
Kazanılan hava topu: 0
Pas arası: 0
Top çalma: 0
Yapılan faul: 0

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Son dakika: Haaland ve Sörloth Türk duvarına takıldı! Dikkat çeken istatistik...
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