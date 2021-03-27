Son dakika: Norveç basını, Türkiye'yi konuşuyor! "Paramparça ettiler"

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Giriş Tarihi: 28.3.2021 00:17 Son Güncelleme: 28.3.2021 00:22

Son dakika: basını, 'yi konuşuyor! "Paramparça ettiler"

Son dakika: Norveç basını, Türkiye'nin galibiyetini konuşuyor! Paramparça ettiler

Son dakika haberi... basını, Elemeleri G Grubu'nda 'ye 3-0 yenildikleri maça geniş yer ayırdı. Haaland'ın performansını eleştiren Norveç basını, Ay-Yıldızlılarımız'a da övgüler yağdırdı. 3-0'lık ağır yenilgi sonrası Norveç teknik direktörü , kaptan ve Trabzonspor'un eski golcüsü Sörloth da çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

basını, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 'nin deplasmanda Norveç'i 3-0 yendiği karşılaşmaya geniş yer ayırdı.

Son dakika: Norveç basını, Türkiye'nin galibiyetini konuşuyor! Paramparça ettiler

'in önde gelen gazetesi VG, "Bundan daha kara gece olamaz" başlığıyla paylaştığı haberde, Norveç Teknik Direktörü 'nin gruptaki ilk ciddi sınavını geçemediğini ve bu skorun "kabusun başlangıcı" olduğunu ifade etti.

Son dakika: Norveç basını, Türkiye'nin galibiyetini konuşuyor! Paramparça ettiler

"PARAMPARÇA ETTİLER"

Haberde, Norveçli futbolcuların son dönemde parlayan yıldızını 'nin söndürdüğü kaydedilirken, yıldız oyuncu 'ın maçtaki performansıyla geçerli not alamadığı vurgulandı.

Son dakika: Norveç basını, Türkiye'nin galibiyetini konuşuyor! Paramparça ettiler

Aftenposten gazetesi, " karşısında hayal kırıklığı" manşetini atarak, ay-yıldızlı ekibin kontrataklarla defansını "paramparça ettiğini" yazdı.

Son dakika: Norveç basını, Türkiye'nin galibiyetini konuşuyor! Paramparça ettiler

Devlet televizyonu NRK ise "'e gerçek bir ders" başlığını kullandığı haberde, Haaland'ın agresif Türk savunması arasında çok zorlandığına dikkati çekti.

Son dakika: Norveç basını, Türkiye'nin galibiyetini konuşuyor! Paramparça ettiler

SOLBAKKEN: BÜYÜK BİR DERS ALDIK

Teknik Direktörü , A Milli Takımımıza 3-0 yenildikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Norveç basını, Türkiye'nin galibiyetini konuşuyor! Paramparça ettiler

Norveçli hoca, "Büyük bir ders aldık. Şimdi yapmamız gereken Karadağ maçını kazanmak. Eğer kazanırsak daha sonra Hollanda'yı da yenmeliyiz.

Son dakika: Norveç basını, Türkiye'nin galibiyetini konuşuyor! Paramparça ettiler

Karadağ maçı bizim için küçük bir final olacak. 3 puanla tekrar işin içine dönme şansını yakalayacağız.

Son dakika: Norveç basını, Türkiye'nin galibiyetini konuşuyor! Paramparça ettiler

"3 TANE SAÇMA GOL YEDİK"

Kritik pozisyonlarda kararsızdık, keskin değildik. Daha hevesli, hırslı olmalıyız. İki takım arasındaki en büyük fark buydu.

Son dakika: Norveç basını, Türkiye'nin galibiyetini konuşuyor! Paramparça ettiler

Uluslararası futbolda ceza alanını her şeyinle savunursun. Böyle goller yiyemezsin, buna izin veremezsin.

Son dakika: Norveç basını, Türkiye'nin galibiyetini konuşuyor! Paramparça ettiler

3 tane saçma gol yedik. Yediğimiz 2. korner golü kabustu. Bütün kornerlerin arka direğe atıldığını biliyorduk ancak olan oldu" şeklinde konuştu.

Son dakika: Norveç basını, Türkiye'nin galibiyetini konuşuyor! Paramparça ettiler

SORLOTH: KÜÇÜK FARKLARLA GOL ATAMADIK

Trabzonspor'un eski golcüsü ise "Artık kalan maçlarımızın hepsini kazanmalıyız. Bunu yapabiliriz, bu ihtimal var.

Son dakika: Norveç basını, Türkiye'nin galibiyetini konuşuyor! Paramparça ettiler

Ceza alanı etrafındaydık ancak ceza alanı içinde keskin değildik. Son dönemde çok gol attık, bu alışık olmadığımız bir durum.

Son dakika: Norveç basını, Türkiye'nin galibiyetini konuşuyor! Paramparça ettiler

Aynı zamanda geride de daha sağlam durmalıyız. Bunlar bizim düzeltmemiz gereken şeyler, Salı günü yeni bir maçımız var.

Son dakika: Norveç basını, Türkiye'nin galibiyetini konuşuyor! Paramparça ettiler

Direkten dönen bir şutum var, küçük farklarla gol atamadık, santimetrelerden bahsediyoruz.

Son dakika: Norveç basını, Türkiye'nin galibiyetini konuşuyor! Paramparça ettiler

Bu küçük farklar, savaşların sonucunu belli eden farklar oluyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Norveç basını, Türkiye'nin galibiyetini konuşuyor! Paramparça ettiler

ODEGAARD: HER GELDİKLERİNDE TEHLİKELİ OLDULAR

kaptanı da aldıkları 3-0'lık yenilgi sonrası şunları söyledi:

Son dakika: Norveç basını, Türkiye'nin galibiyetini konuşuyor! Paramparça ettiler

"Bu maçtan sonra bir şeyler söylemek çok zor. Doğru oynadığımız anlar oldu. Yeterince şans yakaladık ancak çok basit goller yedik.

Son dakika: Norveç basını, Türkiye'nin galibiyetini konuşuyor! Paramparça ettiler

Her geldiklerinde tehlikeli oldular. Bir şeylerden mutluyum ancak genel olarak bu mutlu olduğum şeyler bizim kazanmamıza yetmedi."

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Son dakika: Norveç basını, Türkiye'yi konuşuyor! "Paramparça ettiler"
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