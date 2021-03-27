Son dakika: Trabzonspor Salih Uçan'ı istiyor! G.Saray ve Beşiktaş'ta devrede

AVCI BİZZAT DEVREDE

Bordo-mavililer, iki kulübün önüne geçmek için yüksek teklif yerine, Salih'i "Bizi tercih et, yine vazgeçilmez ol" diye ikna etmeye çalışıyor. Abdullah Avcı'nın da dahil olduğu görüşmelerde kafası karışık olan Salih'in İstanbul macerası yaşadığı için Trabzon'a yakın olduğu bildirildi.