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Giriş Tarihi: 27.3.2021 22:37

Türkiye'nin grubunda , 'yı 2-0'la geçti

DHA
Türkiye'nin grubunda Hollanda, Letonya'yı 2-0'la geçti

'nın yer aldığı G Grubu'nda gecenin diğer maçında sahasında 'yı 2-0 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı G Grubu'nda gecenin diğer maçında Hollanda sahasında Letonya'yı 2-0 mağlup etti.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Letonya'yı konuk etti. Amsterdam Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi 32'nci dakikada Steven Berghuis ve 69'uncu dakikada Luuk de Jong'un golleriyle Letonya'yı 2-0 yendi. Grupta ilk galibiyetini alan Hollanda bu sonuçla

Norveç'in averajla önünde 3'üncü sıraya çıktı. Letonya ise puansız olarak son sırada kaldı.

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Türkiye'nin grubunda Hollanda, Letonya'yı 2-0'la geçti
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