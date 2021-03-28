Aklı fikri Beşiktaş’ta

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı ile Dünya Kupası elemelerindeki Bermuda maçında forma giydikten sonra bugünkü Cayman Adaları mücadelesini beklemeyerek İstanbul'a döndü.İlerleyen yaşına rağmen üst düzey performans sergilemeye devam eden Atiba, liglere verilen arada ülkesinin milli takımında dinlenemeyecekti. Kanada'nın 5-1 kazandığı maçta 90 dakika oynayan kaptan, uzun seyahatlerin kendisini etkileyeceğini düşünerek Beşiktaş'ın lig ve kupa yarışında hazır olmak istedi.Siyah-beyazlı takımın başarılı orta sahasının gösterdiği buBeşiktaş forması altında iki kez lig şampiyonluğu kupasını havaya kaldıran Atiba, düşmeyen performansıyla göz doldurdu. 2006, 2010, 2012, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Kanada'da yılın futbolcusu seçilen Atiba kariyeri boyunca 1 kez Hollanda, 4 kez de Danimarka lig şampiyonluğu yaşadı. Beşiktaş ile 283 maçta sahaya çıkan 38 yaşındaki oyuncu, 23 gol attı ve 28 de asist yaptı