Aklı fikri Beşiktaş’ta

38 yaşındaki Atiba, Dünya Kupası Elemeleri’nde ülkesinin ikinci maçına çıkmadan ‘Dinlenmeliyim’ diyerek İstanbul’un yolunu tuttu
Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı ile Dünya Kupası elemelerindeki Bermuda maçında forma giydikten sonra bugünkü Cayman Adaları mücadelesini beklemeyerek İstanbul'a döndü. 38 yaşındakifutbolcu, Milli Takım davetini bir maçiçin kabul ettiğini ve programını bunagöre belirlediğini Kanada yetkililerinebildirdi. İlerleyen yaşına rağmen üst düzey performans sergilemeye devam eden Atiba, liglere verilen arada ülkesinin milli takımında dinlenemeyecekti. Kanada'nın 5-1 kazandığı maçta 90 dakika oynayan kaptan, uzun seyahatlerin kendisini etkileyeceğini düşünerek Beşiktaş'ın lig ve kupa yarışında hazır olmak istedi. Atiba iki gün dinlenerek kendinifiziksel olarak daha iyi duruma getirip pazar günküKasımpaşa maçına11'de çıkmak istiyor. Siyah-beyazlı takımın başarılı orta sahasının gösterdiği bu öz veri teknik heyetimutlu etti.
HİÇ DÜŞÜŞ YAŞAMADI
Beşiktaş forması altında iki kez lig şampiyonluğu kupasını havaya kaldıran Atiba, düşmeyen performansıyla göz doldurdu. 2006, 2010, 2012, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Kanada'da yılın futbolcusu seçilen Atiba kariyeri boyunca 1 kez Hollanda, 4 kez de Danimarka lig şampiyonluğu yaşadı. Beşiktaş ile 283 maçta sahaya çıkan 38 yaşındaki oyuncu, 23 gol attı ve 28 de asist yaptı