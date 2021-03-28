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Giriş Tarihi: 28.3.2021

Aklı fikri ’ta

OGÜN ŞAHİNOĞLU

38 yaşındaki Atiba, Dünya Kupası Elemeleri’nde ülkesinin ikinci maçına çıkmadan ‘Dinlenmeliyim’ diyerek ’un yolunu tuttu

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı ile Dünya Kupası elemelerindeki Bermuda maçında forma giydikten sonra bugünkü Cayman Adaları mücadelesini beklemeyerek İstanbul'a döndü. 38 yaşındaki futbolcu, Milli Takım davetini bir maç için kabul ettiğini ve programını buna göre belirlediğini Kanada yetkililerine bildirdi. İlerleyen yaşına rağmen üst düzey performans sergilemeye devam eden Atiba, liglere verilen arada ülkesinin milli takımında dinlenemeyecekti. Kanada'nın 5-1 kazandığı maçta 90 dakika oynayan kaptan, uzun seyahatlerin kendisini etkileyeceğini düşünerek Beşiktaş'ın lig ve kupa yarışında hazır olmak istedi. Atiba iki gün dinlenerek kendini fiziksel olarak daha iyi duruma getirip pazar günkü Kasımpaşa maçına 11'de çıkmak istiyor. Siyah-beyazlı takımın başarılı orta sahasının gösterdiği bu öz veri teknik heyeti mutlu etti.

HİÇ DÜŞÜŞ YAŞAMADI
Beşiktaş forması altında iki kez lig şampiyonluğu kupasını havaya kaldıran Atiba, düşmeyen performansıyla göz doldurdu. 2006, 2010, 2012, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Kanada'da yılın futbolcusu seçilen Atiba kariyeri boyunca 1 kez Hollanda, 4 kez de Danimarka lig şampiyonluğu yaşadı. Beşiktaş ile 283 maçta sahaya çıkan 38 yaşındaki oyuncu, 23 gol attı ve 28 de asist yaptı

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Aklı fikri Beşiktaş’ta
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