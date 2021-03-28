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Giriş Tarihi: 28.3.2021 18:35

, 'i tek golle geçti!

AA
Çaykur Rizespor, Başakşehir'i tek golle geçti!

'da oynanan hazırlık maçında , 'i 1-0 yendi. ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki futbol sahasında oynanan müsabakada, Çaykur Rizespor'un galibiyet golünü 34. dakikada kaydetti.

Antalya'da oynanan hazırlık maçında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi. Süper Lig'e verilen milli maç arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşılaştı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Maxx Royal Otel futbol sahasında oynanan müsabakada, Çaykur Rizespor'un golünü 34. dakikada Tunay Torun kaydetti.

Maçın ardından Medipol Başakşehir'in 5 günlük kampı sona erdi. Çaykur Rizespor'un ise kampı 30 Mart Salı günü sona erecek.

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Çaykur Rizespor, Başakşehir'i tek golle geçti!
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