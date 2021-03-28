Çaykur Rizespor, Başakşehir'i tek golle geçti!

Antalya'da oynanan hazırlık maçında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi. Süper Lig'e verilen milli maç arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşılaştı.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Maxx Royal Otel futbol sahasında oynanan müsabakada, Çaykur Rizespor'un golünü 34. dakikada Tunay Torun kaydetti.
Maçın ardından Medipol Başakşehir'in 5 günlük kampı sona erdi. Çaykur Rizespor'un ise kampı 30 Mart Salı günü sona erecek.