Elemeler Bizim Çocuklar’ın işi!

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 10 maça çıkan A Milli Futbol Takımımız, 7 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, sadece 1 kez yenilmişti. Ay-Yıldızlılar, bu performansının ardından 2022 Dünya Kupası elemelerine de iki güçlü rakibini mağlup ederek başladı.Öte yandan dün akşamki maçın ilk yarısında iki gol birden bulan Milliler, rakibine uzun bir aradan sonra bir ilki yaşattı.