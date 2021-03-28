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Giriş Tarihi: 28.3.2021

Elemeler Bizim Çocuklar’ın işi!

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 10 maça çıkan A Milli Futbol Takımımız, 7 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, sadece 1 kez yenilmişti. Ay-Yıldızlılar, bu performansının ardından 2022 Dünya Kupası elemelerine de iki güçlü rakibini mağlup ederek başladı. Toplamda ise 12 maçın sadece 1'ini kaybetti. Öte yandan dün akşamki maçın ilk yarısında iki gol birden bulan Milliler, rakibine uzun bir aradan sonra bir ilki yaşattı. Norveç, en son Eylül 2017'de Almanya'dan ilk 45 dakikada 2 ve üstü gol (4) yemişti.

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Elemeler Bizim Çocuklar’ın işi!
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