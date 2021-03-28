Ezik olmadık dik durduk!

Hollanda'nın ardından Norveç'i de devirip tarihi bir başlangıç yapan Ay-Yıldızlılar'ın teknik patronu Şenol Güneş, takımın tam da istediği gibi oynadığını söyledi. 2 maçtaki 6 puanın çok iyi bir başarı olduğunu da sözlerine ekleyen deneyimli teknik adam, "Daha işin başındayız her gün yeni bir başlangıç.Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum, alınlarından öpüyorum. Sahada rakibin sertliğine de karşılık verdik. Hep doğrular vardı bizim için. Rakibin forvetlerine de iyi tedbirler aldık.Letonya maçı var. Ne havaya gireceğiz ne ezik olacağız. Bunlar ailemizin çocukları. Çok büyük sorumlulukları var. Ailelerini iyi temsil ediyorlar aileleri de onları bağrına basıyor" dedi.Maçı tribünden izleyen Gençlik ve Spor Bakanıson düdüğün ardından soyunma odasına gitti. Oyuncuları tebrik eden Kasapoğlu, "Sporcularımız bize güzel bir hediye verdiler. İnanıyorum ki bunun arkası gelecek. Sporcularımız içindiyorlardı, kimseden korkmadıklarını gösterdiler. Yürekleriyle sahadalardı" diye konuştu. TFF Başkanı Nihat Özdemir de millilerin tüm Türkiye'ye sevince boğduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:Şenol Güneş, kariyerinde Norveç'e rakip olduğu ikinci maçta da yenilmedi. 2001'de Şenol Güneş yönetiminde Norveç'le oynadığımız hazırlık maçında mücadele 1-1 biterken dün de gülen taraf Güneş oldu. Öte yandan Türkiye'nin başında 73. milli maçına çıkan deneyimli teknik adam, 35. galibiyetine ulaştı.Norveç karşısına iki zorunlu değişim ile çıktık. Hastalığı bulunan Ozan Kabak yerine stoperde Kaan Ayhan forma giydi ve Çağlar'a partner oldu. Sakatlığı bulunan Zeki'nin yerine ise sağ bekte Mert Müldür oynadı. Sassuolo'lu iki oyuncunun dahil olmasının haricinde ise Hollanda maçındaki isimler sahadaydı.A Milli Takımımız tarihindeki 588. maçına çıkarken alınan galibiyetle eşitliği de sağladık. Düne kadar oynanan maçlarda 224 mağlubiyet alan Türkiye, 223 galibiyet ile sahaya çıkmıştı. Norveç karşısında alınan galibiyetle birlikte Ay-yıldızlılar 224 galibiyetle yenilgilere karşı eşitliği buldu.Lılle forması giyen yıldızımız Yusuf Yazıcı galibiyeti Türk halkına armağan etti. Takım olarak herkesin birbirine destek olduğunu da söyleyen Yusuf, "Biz beraber kamp yapmayı çok seviyoruz. Bunu sahada oynarken de herkes görüyor sanırım. En güzel mutluluk sahada koşarken arkadaşının yaptığı hatayı kapatmak için olandır. Ülkemize hediye olsun."Tüm dünyanın korkulu rüyası olan Erling Haaland dün sahada yoktu! Borussia Dortmund forması ile maç başına 1 gol ortalaması bulunan veHaaland'a maç boyu top aldırmayan savunmamız, oyuncunun direncini de kırarken yıldız isim sadece 2 şut çekebildi ve 0 isabet ile maçı tamamladı. Norveç'in bir diğer gol ayağı Sörloth'un ise yaptığı açıklamalardan eser yoktu.diyen oyuncu dün 4 şutunda da kaleyi bulamazken bir şutu direkten döndü.NorveçTeknik Direktörü Stale Solbakken, maçtan sonra şunları söyledi: "Büyük bir ders aldık. Şimdi yapmamız gereken Karadağ maçını kazanmak.Uluslararası futbolda ceza alanını her şeyinle savunursun. Böyle goller yiyemezsin."