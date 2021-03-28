Fatih Terim hep kalmalı

“Sahayı, hocaya bırakacaksın. Hem ekonomi hem saha ile uğraşamazsın. Terim istediği kadar kalmalı”
Galatasaray'dabaşkan adaylığını ilk açıklayan isim olan Metin Öztürk, SABAH Spor'a özel röportaj verdi. Kulübün tüm sorunlarının ekonomi kaynaklı olduğunu belirten Öztürk, şu ifadelerle planlarını ve projelerini anlattı: "Bir başkanımız 'çilek' dedi, paralar gitti. Sonraki başkanımız 'Uçaklar inecek' dedi, uçaklar indi ama Riva gitti. Mevcut başkanımız da hazıra kondu, eskinin mirasını yedi. Kulübün ne kadar kötü yönetildiğini gördük ve 20 ay önce yola çıktık. Bu seçim Galatasaray için son fırsat. Ya egolu, şampiyonluk alan ancakkulübü batıran başkan olacaksın ya dadimdik çelik gibi duran, Şampiyon olan vekulübü ayağa kaldıran başkan olacaksın! G.Saray'ın sorunu ekonomik, sahayı hocaya bırakacaksın. Hem ekonomi hem takımla uğraşamazsın. Fatih Terim ayrılmak isteyene kadar kalmalı. İyi bir scout ekibimiz var. Mohamed'i, Mustafa Cengiz mi buldu? Onyekuru geri gelsin diyen kim? 8 ay içinde 2 yeri çözeceğiz: Kemerburgaz ve Ada... Kendikaynaklarımızladerneğe faizsiz borçvererek Kemerburgaz'a4 antrenmansahası yapacağız. Ada konusunu da diplomasi ile çözeceğiz. 3 milyar TL borcun 1.6'sı banka borcu. Geri kalanı futbolcu, menajer, bonservis ödemeleri. Banka borcunun yarısını Florya, diğer yarısını stadın isim hakkı anlaşması ve forma üretici sponsoru kapatacak.
HEMEN KEMERBURGAZ'A TAŞINMALIYIZ
TT Stadı'nın zeminini sıfırdan yapsan 1 milyon Euro. Biz o sahaya Sivas ve Rize maçlarında 5 puan gömdük! Fatih hoca ne yapsın? Kemerburgaz hem kaynak yaratmak hem de sporcu sağlığı için önemli. Florya yuvamız ama artık işlevsel değil, yetmiyor. 110-130 dönüm, stada 4 dakika mesafedeki Kemerburgaz'a hemen taşınmalıyız.