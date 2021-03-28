Fatih Terim hep kalmalı

Galatasaray'dabaşkan adaylığını ilk açıklayan isim olan'a özel röportaj verdi. Kulübün tüm sorunlarının ekonomi kaynaklı olduğunu belirten Öztürk, şu ifadelerle planlarını ve projelerini anlattı: "Bir başkanımızdedi, paralar gitti. Sonraki başkanımızdedi,Mevcut başkanımız da hazıra kondu, eskinin mirasını yedi. Kulübün ne kadar kötü yönetildiğini gördük ve 20 ay önce yola çıktık. Bu seçim Galatasaray için son fırsat.G.Saray'ın sorunu ekonomik, sahayı hocaya bırakacaksın. Hem ekonomi hem takımla uğraşamazsın. Fatih Terim ayrılmak isteyene kadar kalmalı. İyi bir scout ekibimiz var. Mohamed'i, Mustafa Cengiz mi buldu? Onyekuru geri gelsin diyen kim? 8 ay içinde 2 yeri çözeceğiz: Kemerburgaz ve Ada...Ada konusunu da diplomasi ile çözeceğiz. 3 milyar TL borcun 1.6'sı banka borcu. Geri kalanı futbolcu, menajer, bonservis ödemeleri. Banka borcunun yarısını Florya, diğer yarısını stadın isim hakkı anlaşması ve forma üretici sponsoru kapatacak.TT Stadı'nın zeminini sıfırdan yapsan 1 milyon Euro. Biz o sahaya Sivas ve Rize maçlarında 5 puan gömdük! Fatih hoca ne yapsın? Kemerburgaz hem kaynak yaratmak hem de sporcu sağlığı için önemli. Florya yuvamız ama artık işlevsel değil, yetmiyor. 110-130 dönüm, stada 4 dakika mesafedeki Kemerburgaz'a hemen taşınmalıyız.