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Giriş Tarihi: 28.3.2021

Futbol dersi verdiniz

Başkan Erdoğan, Norveç zaferinin ardından telefonla Milliler’i tebrik etti: “Bize muhteşem bir galibiyet yaşattınız. Kolektif futbolun dersini verdiniz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'da Norveç'i sahadan silen A Milli Takım'ı telefonla arayıp tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonuyla, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcuları soyunma odasında kutlayan Erdoğan, Güneş'e "Bu gece bizim Berat gecemiz. Bize böyle muhteşem bir galibiyet yaşattınız" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Biz de mutluyuz Türkiye adına. Görevimizi iyi yaptığımızı düşünüyorum. Size ve İslam alemine hayırlı kandiller diliyorum" ifadesini kullandı. Erdoğan, "Ozan'ın ay sonu düğünü var galiba" derken, Güneş de "Evet 31'inde düğünü var. O yüzden gol atmış zaten. Yoksa düğün olmayacakmış!" esprisini yaptı. Kaptan Burak Yılmaz'la da konuşan Başkan Erdoğan, "Bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Gerçekten diri bir takım vardı. Kolektif futbolun dersini verdiniz" dedi. Güneş ve Burak, Başkan Erdoğan'ı salı günkü milli maça davet etti.

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Futbol dersi verdiniz
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