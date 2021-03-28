Futbol dersi verdiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'da Norveç'i sahadan silen A Milli Takım'ı telefonla arayıp tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonuyla, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcuları soyunma odasında kutlayan Erdoğan, Güneş'ededi. Tecrübeli çalıştırıcı,Size ve İslam alemine hayırlı kandiller diliyorum" ifadesini kullandı. Erdoğan,derken, Güneş deesprisini yaptı. Kaptan Burak Yılmaz'la da konuşan Başkan Erdoğan,dedi. Güneş ve Burak, Başkan Erdoğan'ı salı günkü milli maça davet etti.