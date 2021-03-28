Futbol dersi verdiniz

Başkan Erdoğan, Norveç zaferinin ardından telefonla Milliler’i tebrik etti: “Bize muhteşem bir galibiyet yaşattınız. Kolektif futbolun dersini verdiniz”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'da Norveç'i sahadan silen A Milli Takım'ı telefonla arayıp tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonuyla, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcuları soyunma odasında kutlayan Erdoğan, Güneş'e "Bu gecebizim Berat gecemiz. Bizeböyle muhteşem bir galibiyetyaşattınız" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bizde mutluyuz Türkiyeadına. Görevimizi iyiyaptığımızı düşünüyorum. Size ve İslam alemine hayırlı kandiller diliyorum" ifadesini kullandı. Erdoğan, "Ozan'ın ay sonu düğünüvar galiba" derken, Güneş de "Evet31'inde düğünü var. O yüzdengol atmış zaten. Yoksa düğünolmayacakmış!" esprisini yaptı. Kaptan Burak Yılmaz'la da konuşan Başkan Erdoğan, "Bütün futbolcu kardeşlerimitebrik ediyorum.Gerçekten diri bir takımvardı. Kolektif futbolundersini verdiniz" dedi. Güneş ve Burak, Başkan Erdoğan'ı salı günkü milli maça davet etti.