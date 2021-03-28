İstanbul’daki dev finale 9 bin taraftar

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali için sayılı zaman kalırken taraftar umudu belirdi. UEFA'nın tribünlerdeaz sayıda da olsa futbolseverigörmek istediği kaydedildi. İngiliz Daily Mail'in haberine göre; UEFA, organizasyon için en az 9 bin taraftarınstada alınmasını talep ediyor. Uluslararası ziyaretçilere ilişkin son kararın Türk hükümeti tarafından alınacağı belirtildi. Habere göre UEFA, taraftarlara mobil cihazlar aracılığıyla devredilemez bilet satmayı içeren bir sistem geliştirdi. Olimpiyat Stadı, geçtiğimizsezon ŞampiyonlarLigi finaline ev sahipliğiyapacaktı ancak vakalarınınazalmamasınedeniyle UEFA,Lizbon'da 8'li Final düzenlemişve Şampiyonlar Ligi'ndeson 8'e kalan takımlarLizbon'da mücadele etmişti.