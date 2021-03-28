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Giriş Tarihi: 28.3.2021

İstanbul’daki dev finale 9 bin taraftar

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali için sayılı zaman kalırken taraftar umudu belirdi. UEFA'nın tribünlerde az sayıda da olsa futbolseveri görmek istediği kaydedildi. İngiliz Daily Mail'in haberine göre; UEFA, organizasyon için en az 9 bin taraftarın stada alınmasını talep ediyor. Uluslararası ziyaretçilere ilişkin son kararın Türk hükümeti tarafından alınacağı belirtildi. Habere göre UEFA, taraftarlara mobil cihazlar aracılığıyla devredilemez bilet satmayı içeren bir sistem geliştirdi. Olimpiyat Stadı, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacaktı ancak vakalarının azalmaması nedeniyle UEFA, Lizbon'da 8'li Final düzenlemiş ve Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kalan takımlar Lizbon'da mücadele etmişti.

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İstanbul’daki dev finale 9 bin taraftar
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