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Giriş Tarihi: 28.3.2021

Kocaman: Emre üstatlardan olacak

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Erol Bulut'un gönderilmesi sonrası Fenerbahçe'nin başına getirilen eski öğrencisi Emre Belözoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Belözoğlu'nun başarılı olacağını söyleyen 55 yaşındaki çalıştırıcı TRT Spor'a şöyle konuştu: "Kendisine Fenerbahçe'de sonsuz başarı diliyorum. Emre ile ilgili tek kaygım kriz anlarındaki yaklaşımı... Emre'nin Fenerbahçe'de oyun kurgusuyla hiçbir sorunu olacağını düşünmüyorum. Bu işin üstatlarından biri olacağını düşünüyorum. Temennim ve beklentim bu yönde."

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Kocaman: Emre üstatlardan olacak
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