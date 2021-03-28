Kocaman: Emre üstatlardan olacak

MedipolBaşakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Erol Bulut'un gönderilmesi sonrası Fenerbahçe'nin başına getirilen eski öğrencisi Emre Belözoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Belözoğlu'nun başarılı olacağını söyleyen 55 yaşındaki çalıştırıcı TRT Spor'a şöyle konuştu: "Kendisine Fenerbahçe'de sonsuz başarı diliyorum. Emre ile ilgili tek kaygım kriz anlarındaki yaklaşımı... Emre'ninFenerbahçe'de oyun kurgusuyla hiçbir sorunu olacağınıdüşünmüyorum. Bu işin üstatlarından biri olacağınıdüşünüyorum. Temennim ve beklentim bu yönde."