Montero hesabı tutmadı!

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, şubat ayında yaşadığı sakatlık sonrası geri dönse de formadan uzak kaldı.Atletico Madrid ile yapılan sözleşme gereği Montero için maçlarınkiralama ücreti ödenecekti. Bu sezon sadece 14 karşılaşmada şans bulan genç oyuncunun kalan haftalarda bu kriteri tutturma şansı da bulunmadığı için kulübün kasasından bu rakamın çıkacağı kaydedildi.