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Giriş Tarihi: 28.3.2021

Montero hesabı tutmadı!

Formayı kaptıran İspanyol oyuncu, sözleşme gereği yeterince oynayamayacağı için Kartal’ın kasasından 700 bin Euro çıkacak

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, şubat ayında yaşadığı sakatlık sonrası geri dönse de formadan uzak kaldı. 22 yaşındaki futbolcu, Vida ve Welinton'ın uyum sağlamasıyla birlikte yerini kaptırırken, ligde son 8 maçta da forma giyemedi. Atletico Madrid ile yapılan sözleşme gereği Montero için maçların yüzde 70'inde oynamaması halinde 700 bin Euro kiralama ücreti ödenecekti. Bu sezon sadece 14 karşılaşmada şans bulan genç oyuncunun kalan haftalarda bu kriteri tutturma şansı da bulunmadığı için kulübün kasasından bu rakamın çıkacağı kaydedildi.

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