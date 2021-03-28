A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında Norveç'i sahadan silerek 3-0'lık net skorla zafere ulaştı. Ay-Yıldızlılarımızı bu zaferle 96 yıl sonra tarih yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...
Hollanda'dan sonra Norveç'i de deviren Ay-Yıldızlılar, 6 puanla grupta liderliğe yükselmeyi başardı.
2 MAÇIN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK
Millilerimizin 2 maçının ardından ortaya dikkat çeken bir istatistik çıktı.
96 YIL SONRA BİR İLKE İMZA ATTIK
A Milli Takımımız, Norveç karşısında tarihinin 588. maçını oynadı. 3-0 kazandığımız maçla birlikte toplam galibiyet sayımız 224'e ulaştı.
Bu maçla birlikte tam 96 yıl sonra mağlubiyet ve galibiyet sayısımızla aynı (224) oldu.
1923 yılında ilk maçını oynayan Millilerimizin 1925'ten bu yana yenilgi sayısı hep daha fazlaydı.
ELEMELER "BİZİM ÇOCUKLARIN" İŞİ: 12 MAÇTA 1 MAĞLUBİYET
2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 10 maça çıkan A Milli Takımımız, 7 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, sadece 1 kez yenilmişti.
Ay-Yıldızlılar, bu performansının ardından 2022 Dünya Kupası elemelerine de iki güçlü rakibini mağlup ederek başladı. Toplamda ise 12 maçın sadece 1'ini kaybetti.
Öte yandan dün akşamki maçın ilk yarısında iki gol birden bulan Milliler, rakibine uzun bir aradan sonra bir ilki yaşattı. Norveç, en son Eylül 2017'de Almanya'dan ilk 45 dakikada 2 ve üstü gol (4) yemişti.
2 MAÇTA 6 FARKLI OYUNCU SKORA KATKI SAĞLADI
Norveç karşısında ortaya müthiş bir performans koyan Ozan Tufan da oynadığı futbolla büyük beğeni aldı.
Dünya Kupası elemelerinde oynadığımız 2 maçta 6 farklı futbolcu gollere katkı sağladı: Ozan, Çağlar, Burak, Yusuf, Hakan ve Umut Meraş....
'Türk duvarı' karşısında ilk yarıda 7 kez topla buluşabilen Haaland, sahanın en az topla buluşan ismi oldu.
İSABETLİ ŞUT BİLE ÇEKEMEDİ
'Türk duvarı' karşısında ilk yarıda 7 kez topla buluşabilen Haaland, sahanın en az topla buluşan ismi oldu.
Norveçli golcü ilk yarı boyunca kaleyi bulan bir şut dahi çekemedi. İkinci yarıda da golü bulamayan Haaland 83. dakikada da oyundan alındı.