Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: A Milli Takımımız 96 yıl sonra bir ilke imza attı! Norveç sonrası herkes bunu konuşuyor
Giriş Tarihi: 28.3.2021 10:59 Son Güncelleme: 28.3.2021 11:13

Son dakika: A Milli Takımımız 96 yıl sonra bir ilke imza attı! sonrası herkes bunu konuşuyor

Son dakika: A Milli Takımımız 96 yıl sonra bir ilke imza attı! Norveç sonrası herkes bunu konuşuyor

Son dakika haberi... A Milli Takımımız, 'i 3-0 yenerek 'nda 2'de 2 yaptı ve liderliğe yükseldi. 150 milyon Euro'luk - ikilisine top göstermeyen, Ay-Yıldızlılarımız tam 96 yıl sonra müthiş bir başarıya da imza attı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

A Milli Futbol Takımımız, 'ndaki ikinci maçında 'i sahadan silerek 3-0'lık net skorla zafere ulaştı. Ay-Yıldızlılarımızı bu zaferle 96 yıl sonra tarih yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: A Milli Takımımız 96 yıl sonra bir ilke imza attı! Norveç sonrası herkes bunu konuşuyor

Hollanda'dan sonra 'i de deviren Ay-Yıldızlılar, 6 puanla grupta liderliğe yükselmeyi başardı.

Son dakika: A Milli Takımımız 96 yıl sonra bir ilke imza attı! Norveç sonrası herkes bunu konuşuyor

2 MAÇIN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Millilerimizin 2 maçının ardından ortaya dikkat çeken bir istatistik çıktı.

Son dakika: A Milli Takımımız 96 yıl sonra bir ilke imza attı! Norveç sonrası herkes bunu konuşuyor

A Milliler, Hollanda ve kalelerine toplamda 8 isabetli çekerken, bu şutların 7'si gol oldu.

Son dakika: A Milli Takımımız 96 yıl sonra bir ilke imza attı! Norveç sonrası herkes bunu konuşuyor

96 YIL SONRA BİR İLKE İMZA ATTIK

A Milli Takımımız, karşısında tarihinin 588. maçını oynadı. 3-0 kazandığımız maçla birlikte toplam galibiyet sayımız 224'e ulaştı.

Son dakika: A Milli Takımımız 96 yıl sonra bir ilke imza attı! Norveç sonrası herkes bunu konuşuyor

Bu maçla birlikte tam 96 yıl sonra mağlubiyet ve galibiyet sayısımızla aynı (224) oldu.

Son dakika: A Milli Takımımız 96 yıl sonra bir ilke imza attı! Norveç sonrası herkes bunu konuşuyor

1923 yılında ilk maçını oynayan Millilerimizin 1925'ten bu yana yenilgi sayısı hep daha fazlaydı.

Son dakika: A Milli Takımımız 96 yıl sonra bir ilke imza attı! Norveç sonrası herkes bunu konuşuyor

ELEMELER "BİZİM ÇOCUKLARIN" İŞİ: 12 MAÇTA 1 MAĞLUBİYET

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 10 maça çıkan A Milli Takımımız, 7 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, sadece 1 kez yenilmişti.

Son dakika: A Milli Takımımız 96 yıl sonra bir ilke imza attı! Norveç sonrası herkes bunu konuşuyor

Ay-Yıldızlılar, bu performansının ardından 2022 Dünya Kupası elemelerine de iki güçlü rakibini mağlup ederek başladı. Toplamda ise 12 maçın sadece 1'ini kaybetti.

Son dakika: A Milli Takımımız 96 yıl sonra bir ilke imza attı! Norveç sonrası herkes bunu konuşuyor

Öte yandan dün akşamki maçın ilk yarısında iki gol birden bulan Milliler, rakibine uzun bir aradan sonra bir ilki yaşattı. , en son Eylül 2017'de Almanya'dan ilk 45 dakikada 2 ve üstü gol (4) yemişti.

Son dakika: A Milli Takımımız 96 yıl sonra bir ilke imza attı! Norveç sonrası herkes bunu konuşuyor

2 MAÇTA 6 FARKLI OYUNCU SKORA KATKI SAĞLADI

karşısında ortaya müthiş bir performans koyan Ozan Tufan da oynadığı futbolla büyük beğeni aldı.

Son dakika: A Milli Takımımız 96 yıl sonra bir ilke imza attı! Norveç sonrası herkes bunu konuşuyor

'e 2 gol atan Ozan, milli formayla 57 kez sahaya çıktı ve toplamda 9 gole imza attı.

Son dakika: A Milli Takımımız 96 yıl sonra bir ilke imza attı! Norveç sonrası herkes bunu konuşuyor

Dünya Kupası elemelerinde oynadığımız 2 maçta 6 farklı futbolcu gollere katkı sağladı: Ozan, Çağlar, Burak, Yusuf, Hakan ve Umut Meraş....

Son dakika: A Milli Takımımız 96 yıl sonra bir ilke imza attı! Norveç sonrası herkes bunu konuşuyor

HAALAND VE SÖRLOTH TÜRK DUVARINA TAKILDI

Bu arada Merih Demiral ve Ozan Kabak'ın yokluğuna rağmen Kaan Ayhan ve Çağlar Söyüncü ikilisi 'in 150 milyon Euro'luk ikilisi ve 'a top göstermedi.

Son dakika: A Milli Takımımız 96 yıl sonra bir ilke imza attı! Norveç sonrası herkes bunu konuşuyor

'Türk duvarı' karşısında ilk yarıda 7 kez topla buluşabilen , sahanın en az topla buluşan ismi oldu.

Son dakika: A Milli Takımımız 96 yıl sonra bir ilke imza attı! Norveç sonrası herkes bunu konuşuyor

İSABETLİ ŞUT BİLE ÇEKEMEDİ

'Türk duvarı' karşısında ilk yarıda 7 kez topla buluşabilen , sahanın en az topla buluşan ismi oldu.

Norveçli golcü ilk yarı boyunca kaleyi bulan bir şut dahi çekemedi. İkinci yarıda da golü bulamayan Haaland 83. dakikada da oyundan alındı.

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