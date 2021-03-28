HAALAND VE SÖRLOTH TÜRK DUVARINA TAKILDI

Bu arada Merih Demiral ve Ozan Kabak'ın yokluğuna rağmen Kaan Ayhan ve Çağlar Söyüncü ikilisi Norveç'in 150 milyon Euro'luk ikilisi Haaland ve Sörloth'a top göstermedi.