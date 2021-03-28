Son dakika! A Millilerden Norveç karşısında müthiş galibiyet! 2 maç sonunda ortaya çıkan detay...

NORVEÇ TEKNİK DİREKTÖRÜ SOLBAKKEN: "TÜRKİYE'DEN BÜYÜK DERS ALDIK"

Solbakken, "Türkiye'den büyük bir ders aldık. Artık önümüzdeki maça hazırlanmamız gerekiyor. Karadağ maçını kazanarak devam edip Hollanda maçını da kazanmamız gerekecek. Karadağ karşılaşması bizim için küçük bir final olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin daha hırslı olduğunu belirten Solbakken, "Maç içinde kararsız kaldık. Türkiye'nin bizden en büyük üstünlüğü hırslı ve hevesli olmalarıydı." ifadelerini kullandı.