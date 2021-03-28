Son dakika: Cristiano Ronaldo dün akşama damga vurdu! Hakemin üstüne yürüdü sahayı terk etti...

Ronaldo'nun gol pozisyonunda bir diğer kahraman da Sırbistan'ın kaptanı Stefan Mitrovic oldu. Topu çizgiden çıkardığını iddia eden Mitrovic, takımına bir puan kazandırdı. Ronaldo, olay pozisyondan sonra da yan hakemin üzerine yürüdü. Ronaldo, protestolarına maç sonu da devam etti.