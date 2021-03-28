SON DAKİKA: Haaland ve Sörloth Türk duvarına takıldı! Norveç-Türkiye maçında dikkat çeken istatistik...

Her şeyi yerinde zamanında yapmak lazım. Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda son dakikada attığımız gollerle maç kazandık. Ama Fransa'yı daha iyi oyunla daha rahat yendik. Bu futbolda var. Sürprizler onun için oluyor. Hollanda ve Norveç iyi takımlar. Marka oyuncuları var. 2 maçın oyun tarzıyla, Letonya maçının oyun tarzı aynı olmayacak. Bunun da zorlukları var. Savunma yapmak hücuma göre daha zordur. Daha çok beceri ve zenginlik ister.