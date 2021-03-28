SON DAKİKA: Haaland ve Sörloth Türk duvarına takıldı! Norveç-Türkiye maçında dikkat çeken istatistik...

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki zorlu serüveni Norveç karşısında sürüyor. Saat 19.00'da İspanya'nın La Rosaleda Stadı'nda başlayan karşılaşmanın ilk yarısını üstün bir oyunla 2-0 önde kapatan Milliler, Norveç'in tehlikeli golcüleri Haaland ve Sörloth'a top göstermedi.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Milliler, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak 2'de 2 yaparak grup liderliğini elde etti. Karşılaşmanın ardından Norveç basını, Türkiye'yi konuştu.
Norveç'in önde gelen gazetesi VG, "Bundan daha kara gece olamaz" başlığıyla paylaştığı haberde, Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken'nin gruptaki ilk ciddi sınavını geçemediğini ve bu skorun "kabusun başlangıcı" olduğunu ifade etti.
"PARAMPARÇA ETTİLER"
Haberde, Norveçli futbolcuların son dönemde parlayan yıldızını Türkiye'nin söndürdüğü kaydedilirken, yıldız oyuncu Erling Haaland'ın maçtaki performansıyla geçerli not alamadığı vurgulandı.
Maça oldukça hızlı başlayan Türkiye, henüz 4'üncü dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında topla buluşan Ozan Tufan'ın sol ayağıyla attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonrada etkili oyununu sürdüren Milliler, oyun üstünlüğünü Norveç'e hissettirmeye devam etti.
Maçın ilk yarısında yarım saat dolmadan bir gol daha bulan ay-yıldızlılar, Çağlar Söyüncü'nün köşe vuruşundan bulduğu kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı rahat bir oyunla 2-0 önde kapattı.
HAALAND VE SÖRLOTH TÜRK DUVARINA TAKILDI
İlk yarı boyunca son dönemin parlayan yıldızları Haaland ve Sörloth, Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan savunmasına karşı oldukça etkisiz kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısında 7 kez topla buluşabilen Erling Haaland, sahanın en az topla buluşan ismi oldu.
İSABETLİ ŞUT ÇEKEMEDİ
Türkiye karşısında etkisiz kalan Haaland ilk yarı boyunca kaleyi bulan bir şut çekemedi.
İşte Avrupa futbolunun parlayan yıldızı Haaland'ın A Milli Takımımıza karşı ilk yarıdaki istatistikleri...
İsabetli şut: 0
Orta / İsabetli orta: 0
Top sürme: 0
Kilit pas: 0
Kazanılan ikili mücadele: 0
Kazanılan hava topu: 0
Pas arası: 0
Top çalma: 0
Yapılan faul: 0
Maçın ikinci yarısında da etkisiz oyununu sürdüren genç yıldız, son dakikalara girilirken üzgün bir şekilde oyundan alındı.
"DÜNYA KUPASI'NDA OLMAYI BEN ÇOK İSTİYORUM"
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 2'nci maçında İspanya'da oynanan mücadelede Norveç'i 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin ardından Letonya maçına konsantre olmanın zor olup olmayacağı sorulan Güneş, şu ifadeleri kullandı:
"Düşünce olarak, kazanma duygusu olarak bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Oyuncularımız buna artık alıştılar. Ne düşündüğümüzü, yapmak istediğimizi hepsi ekip ruhu içerisinde biliyor. Hep birlikte ne yapacağımızı ortaya koyuyoruz. Ancak bu tip maçlar zordur. Norveç'te mesela 43 dakika gol atamadı. Sonrasında 2 gol üst üste buldular. Hollanda'da Letonya'ya 2 tane attı.
Ne ezik olacağız ne de havaya gireceğiz. İşimizi iyi yapacağız, Letonya maçı da zor bir maç. 2 tane güçlü takımı yenmemiz, diğer takımları yeneceğimizin garantisi değildir. Ama oyunumuz, isteğimiz bir avantajdır onu kullanacağız. Buraya geldikten sonra da yüzde 100'ünü yapmak zorundayız. Yarından itibaren Letonya maçına hazırlanacağız. Sonrasında Avrupa Şampiyonası var. Daha sonra eylül ayına geliriz.
Her şeyi yerinde zamanında yapmak lazım. Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda son dakikada attığımız gollerle maç kazandık. Ama Fransa'yı daha iyi oyunla daha rahat yendik. Bu futbolda var. Sürprizler onun için oluyor. Hollanda ve Norveç iyi takımlar. Marka oyuncuları var. 2 maçın oyun tarzıyla, Letonya maçının oyun tarzı aynı olmayacak. Bunun da zorlukları var. Savunma yapmak hücuma göre daha zordur. Daha çok beceri ve zenginlik ister.
Bu kadar emeğin karşılığında oyuncuların da buna hakkı yok, benim de hakkım yok, Türkiye'nin de hakkı yok. Bunun karşılığını almamız lazım. Çok ihtiyacımız var. Dünya Kupası'nda olmayı ben çok istiyorum. Şu anda çok mutluyum, oyuncular mutlu. Bu mutluluğu Allah bozmaz, yeter ki biz bozmayalım."