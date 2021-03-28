Sırbistan - Portekiz maçının son dakikalarında inanılmaz anlar yaşandı! Hollandalı hakem Danny Makkelie, Cristiano Ronaldo'yu adeta delirtti. Yıldız oyuncu 90+3. dakikada fırsatçılığını konuşturup topu kaleye gönderdi, Sırbistan defansı son anda topu çıkardı. Ronaldo gol sevinci yaşarken orta hakem golü vermedi. Ronaldo ve takım arkadaşları isyan etti.
SON DAKİKA: RONALDO İSYAN ETTİ! ELEMELERE VAR DAMGASI...
Dünya Kupası Eleme Grubu'nda VAR teknolojisinin kullanılmaması büyük tepki çekti. Portekiz'in Sırbistan'a konuk olduğu maçta Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, kendinden geçti. Maçın son dakikasında attığı gol çizgiyi geçmediği gerekçesiyle tanınmayan Ronaldo itirazları sonucunda sarı kart gördü.
Maçın hakemine isyan eden Ronaldo, en sonunda maçın bitmesini beklemeden sahadan ayrıldı. Kaptanlık pazubandını da yere fırlatan deneyimli oyuncunun pozisyonunda topun çizgiyi geçtiği de net olarak görülüyor. Sosyal medyada 'Buz gibi golü yediler.' yorumları yapıldı.
MAÇTAN SONRA INSTAGRAMDAN PAYLAŞTI!
Dünyanın en önemli futbolcuları arasında yer alan Cristiano Ronaldo, maç sonu da Instagram hesabından gönderiler paylaştı. Portekiz kaptanı olmanın kendisi için en büyük ayrıcalıklarından biri olduğunu ifade eden Ronaldo, 'Bütün bir ulusun zarar gördüğünü hissettiğinizde bazen tepki göstermeniz gerekir' dedi.
Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ilk günü, A, E ve H gruplarında TSİ 22.45'te oynanan 4 maçla sona erdi.
A Grubu'nda Portekiz, deplasmanda Sırbistan karşısında Diogo Jota'nın 11. ve 36. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Sırbistan, 46. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 60. dakikada Kostic'in ağları sarsmasıyla skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Grubun diğer karşılaşmasında Lüksemburg, 85. dakikada Rodrigues'in fileleri havalandırmasıyla deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek önemli bir sürprize imza attı.
E Grubu'nda Belçika, konuk olduğu Çekya ile 1-1 berabere kaldı. Maçın golleri, Çekya adına 50. dakikada Provod'dan, Belçika adına 60. dakikada Lukaku'dan geldi.
H Grubu'nda ise Malta, deplasmanda Slovakya ile 2-2 berabere kaldı.
Konuk ekip Malta, 16. dakikada Gambin, 20. dakikada Satariano'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Slovakya ise 49. dakikada Strelec ve 53. dakikada Skriniar'ın fileleri havalandırmasıyla mücadeleden beraberlikle ayrıldı.