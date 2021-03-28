Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Ronaldo dün akşama damga vurdu! Sinirden deliye döndü sahayı terk etti...
Giriş Tarihi: 28.3.2021 13:44 Son Güncelleme: 28.3.2021 13:48

: dün akşama damga vurdu! Sinirden deliye döndü sahayı terk etti...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Cristiano Ronaldo dün akşama damga vurdu! Hakemin üstüne yürüdü sahayı terk etti...

... Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarına damgası! , dün akşam karşısında büyük bir yara aldı. 'nın iki kafa golüyle 2-0 öne geçen Portekiz, Mitrovic ve 'in gollerine engel olamadı. Karşılaşma 2-2 bitti. 'nun maçın son anlarındaki isyanı ise maçın önüne geçti. kaptanlık bandını fırlatarak sahayı terk etti! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

- maçının son dakikalarında inanılmaz anlar yaşandı! Hollandalı hakem Danny Makkelie, 'yu adeta delirtti. Yıldız oyuncu 90+3. dakikada fırsatçılığını konuşturup topu kaleye gönderdi, Sırbistan defansı son anda topu çıkardı. gol sevinci yaşarken orta hakem golü vermedi. Ronaldo ve takım arkadaşları isyan etti.

Son dakika: Cristiano Ronaldo dün akşama damga vurdu! Hakemin üstüne yürüdü sahayı terk etti...

SON DAKİKA: RONALDO İSYAN ETTİ! ELEMELERE VAR DAMGASI...

Dünya Kupası Eleme Grubu'nda teknolojisinin kullanılmaması büyük tepki çekti. 'in 'a konuk olduğu maçta Juventus'un yıldızı , kendinden geçti. Maçın son dakikasında attığı gol çizgiyi geçmediği gerekçesiyle tanınmayan itirazları sonucunda sarı kart gördü.

Son dakika: Cristiano Ronaldo dün akşama damga vurdu! Hakemin üstüne yürüdü sahayı terk etti...

Maçın hakemine isyan eden , en sonunda maçın bitmesini beklemeden sahadan ayrıldı. Kaptanlık pazubandını da yere fırlatan deneyimli oyuncunun pozisyonunda topun çizgiyi geçtiği de net olarak görülüyor. Sosyal medyada 'Buz gibi golü yediler.' yorumları yapıldı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo dün akşama damga vurdu! Hakemin üstüne yürüdü sahayı terk etti...

'nun gol pozisyonunda bir diğer kahraman da 'ın kaptanı Stefan Mitrovic oldu. Topu çizgiden çıkardığını iddia eden Mitrovic, takımına bir puan kazandırdı. Ronaldo, olay pozisyondan sonra da yan hakemin üzerine yürüdü. Ronaldo, protestolarına maç sonu da devam etti.

Son dakika: Cristiano Ronaldo dün akşama damga vurdu! Hakemin üstüne yürüdü sahayı terk etti...

MAÇTAN SONRA INSTAGRAMDAN PAYLAŞTI!

Dünyanın en önemli futbolcuları arasında yer alan , maç sonu da Instagram hesabından gönderiler paylaştı. kaptanı olmanın kendisi için en büyük ayrıcalıklarından biri olduğunu ifade eden , 'Bütün bir ulusun zarar gördüğünü hissettiğinizde bazen tepki göstermeniz gerekir' dedi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo dün akşama damga vurdu! Hakemin üstüne yürüdü sahayı terk etti...

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ilk günü, A, E ve H gruplarında TSİ 22.45'te oynanan 4 maçla sona erdi.

A Grubu'nda , deplasmanda karşısında Diogo Jota'nın 11. ve 36. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Sırbistan, 46. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 60. dakikada Kostic'in ağları sarsmasıyla skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo dün akşama damga vurdu! Hakemin üstüne yürüdü sahayı terk etti...

Grubun diğer karşılaşmasında Lüksemburg, 85. dakikada Rodrigues'in fileleri havalandırmasıyla deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek önemli bir sürprize imza attı.

E Grubu'nda Belçika, konuk olduğu Çekya ile 1-1 berabere kaldı. Maçın golleri, Çekya adına 50. dakikada Provod'dan, Belçika adına 60. dakikada Lukaku'dan geldi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo dün akşama damga vurdu! Hakemin üstüne yürüdü sahayı terk etti...

H Grubu'nda ise Malta, deplasmanda Slovakya ile 2-2 berabere kaldı.

Konuk ekip Malta, 16. dakikada Gambin, 20. dakikada Satariano'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Slovakya ise 49. dakikada Strelec ve 53. dakikada Skriniar'ın fileleri havalandırmasıyla mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

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