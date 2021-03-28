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Giriş Tarihi: 28.3.2021 16:29 Son Güncelleme: 28.3.2021 16:48

Son dakika: maçına %15 kapasitede seyirci alınacak!

Son dakika: Türkiye Letonya maçına %15 kapasitede seyirci alınacak!

Az önce gelen son dakika bilgisine göre ile arasında oynanacak karşılaşma %15 kapasitede seyircili oynanacak. Karşılaşma Salı akşamı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. , bu konuyla ilgili son dakika açıklaması yaptı.

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, Salı günü oynanacak FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 3. maçımız olan Letonya karşılaşması için İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na yüzde 15 kapasitede seyirci alınacağını açıkladı.

Son dakika! Türkiye - Letonya maçı seyircili oynanacak | Video

Bu uygulama Letonya maçına özel olarak gerçekleştirilecek. Yaklaşık 10 bin kişi stadyumda maçı izleyebilecek.

İŞTE TFF'NİN LETONYA MAÇI İÇİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır.

Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır. Türkiye-Letonya maçının biletleri ile ilgili detaylar ayrıca ilan edilecektir."

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Son dakika: Türkiye Letonya maçına %15 kapasitede seyirci alınacak!
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