Türkiye, Dünya Kupası elemelerine tarihindeki en iyi başlangıcı yaptı

Türkiye, Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası için gruptan çıkma yolunda en zorlu rakipleri olarak gösterilen Hollanda'yı İstanbul'da 4-2 ve Norveç'i de İspanya'da oynanan karşılaşmada 3-0 mağlup etti.

Türkiye, G Grubu'nda iki maç sonunda topladığı 6 puanla aynı puana sahip Karadağ'ın önünde averajla lider durumda bulunuyor. Grupta Norveç ve Hollanda 3'er puana sahipken, Letonya ve Cebelitarık'ın ise puanı yok.