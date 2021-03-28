Türkiye Letonya maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2022 Dünya Kupası elemeleri Türkiye Letonya milli maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2022 yılında Katar'da yapılacak olan Dünya Kupasına katılacak olan takımların seçileceği grup elemelerinin ilk 2 maçında oldukça başarılı bir başlangıç yaparak Hollanda ve Norveç'i deviren A Milli Futbol Takımımız, G Grubu 3. Karşılaşması kapsamında Letonya Milli Takımıyla evinde mücadele edecek. Heyecanlı geçmesi beklenen müsabakayı izlemek ve ayyıldızlı millilerimize destek olmak isteyen sporseverler Türkiye Letonya maçı ne zaman, nerede oynanacak, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sorusu üzerinden araştırma yaparak bilgi edinmeye çalışıyor.
FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri Türkiye Letonya maç tarihi, saati ve canlı yayın kanalı işle ilgili tüm detaylar şöyle;
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul'da Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanda milliler, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları gerçekleştirdi. İdman şut çalışmasıyla sona erdi.
Norveç maçında forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışmaları yaptı.
Ay-yıldızlı ekip son çalışmasını bugün 18.00'de yapacak.
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul'da Letonya ile yapacağı müsabakaya stat kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ile HES kodunun zorunlu olacağı belirtildi.
Türkiye-Letonya karşılaşmasının biletleriyle ilgili detayların ayrıca ilan edileceği aktarıldı.
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart Salı günü Letonya ile evinde oynayacağı G Grubu üçüncü maçını, Polonya Futbol Federasyonundan Daniel Stefanski yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Stefanski'nin yardımcılıklarını Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yunanistan'dan Aristotelis Diamantopoulos olacak.