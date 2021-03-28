Son dakika: Norveç-Türkiye maçı sonrası usta yazardan dikkat çeken Ozan Tufan yorumu!

"MODERN ORTA SAHA NASIL OLUR, OZAN BİZE BUNU GÖSTERDİ"

Kadıköy'de Brezilya maçında Neymar'ın karşısında sağ bek oynayıp maçtan sonra "Başım döndü, kendimi geliştirmem lazım" diyen genç adam, dün hastalığına rağmen çıktığı maçta iki gol atıp modern orta saha nasıl olur, bunu gösterdi. Ozan Tufan'ın acımasız onca eleştiriye rağmen kulübü ve Milli Takımı'nda yaptıkları gençlere ilham kaynağı olsun... Vazgeçme Ozan...

"YIKTIĞINIZ BÜTÜN KLİŞELER İÇİN GÖZLERİNİZDEN ÖPERİM"

İskandinavlar'ın uzun ve güçlü defanslarına biz de kafa golü atabiliyormuşuz. Sağ ol Çağlar... Çocukluğu hezimetlerle geçen adamların evlatlarına iki maçta 7 gol izlettiniz... Yıktığınız bütün klişeler için gözlerinizden öperim...