Son dakika: Norveç-Türkiye maçı sonrası usta yazardan dikkat çeken Ozan Tufan yorumu!

Dünya Kupası eleme maçlarında yoluna dolu dizgin devam eden Milli takımımız 2'de 2 yaparak 6 puanla lider durumda. Grubun en zor rakipleri olan Hollanda ve Norveç engellerini galibiyetle aşan Türkiye, 2 maçta toplamda 7 gol atmayı başardı. Ozan Tufan'ın ortaya koyduğu performans ise büyük beğeni aldı. Sabah Spor'un usta yazarı Bülent Timurlenk, Milli Takım hakkında çok çarpıcı analizlerde bulundu.
"KENDİLERİ ÇALIP OYNAYAN BİR KUŞAKTAN FUTBOL OKUMUŞUZ..."
Bülent Timurlenk'in bügünkü kaleme aldığı yazı..
Çocuktum, çok üzülürdüm Milli Takım kaybettiğinde, o günlerde bir gün futbol yorumlayacağımı bilmeden okuduğum spor yazarları, "Yenildik ama ezilmedik" maçları için hep aynı şeyi yazıyordu: "Türk Milli Takımı aslında yetenekli oyunculardan kuruluydu ama fiziğimiz zayıftı." Eziliyorduk... İnanmaktan başka çaremiz yoktu o büyük kalemlere... Şimdi yıllar sonra dönüp geriye baktığımda futboldan anlamadıklarını büyük bir rahatlıkla söyleyebilirim. Kendileri çalıp kendileri oynayan bir kuşaktan futbol okumuşuz. Aslında ne biz çok yetenekliydik ne de fizik olarak ezilecek kadar güçsüzdük. Onlar anlatmak için kolayını seçmişlerdi çünkü futbol taktikleri üzerine kafa yormayacak kadar oyuna uzaktılar. Yenildik çünkü rakip güçlüydü... Bu mudur?
"İKİNCİ TOPLAR NASIL ALINIR, HIZLI NASIL ÇIKILIR, HEPSİNİ SAHNELEDİK..."
Dün Hollanda'dan sonra Norveç'i de ne yetenek ne de fizikle yıktık. Milli Takım dün akşam bir taktik nasıl sahnelenir, kontratak nasıl oynanır, defans nasıl yapılır bunun dersini verdi. Norveç'in forvet hattındaki 150 milyon Euro değerindeki iki adam nasıl gol pozisyonu bulamaz, ikinci toplar nasıl alınır, hızlı nasıl çıkılır, dün hepsini Malaga'da sahneledik... Sağ ol Şenol Güneş...
"MODERN ORTA SAHA NASIL OLUR, OZAN BİZE BUNU GÖSTERDİ"
Kadıköy'de Brezilya maçında Neymar'ın karşısında sağ bek oynayıp maçtan sonra "Başım döndü, kendimi geliştirmem lazım" diyen genç adam, dün hastalığına rağmen çıktığı maçta iki gol atıp modern orta saha nasıl olur, bunu gösterdi. Ozan Tufan'ın acımasız onca eleştiriye rağmen kulübü ve Milli Takımı'nda yaptıkları gençlere ilham kaynağı olsun... Vazgeçme Ozan...
"YIKTIĞINIZ BÜTÜN KLİŞELER İÇİN GÖZLERİNİZDEN ÖPERİM"
İskandinavlar'ın uzun ve güçlü defanslarına biz de kafa golü atabiliyormuşuz. Sağ ol Çağlar... Çocukluğu hezimetlerle geçen adamların evlatlarına iki maçta 7 gol izlettiniz... Yıktığınız bütün klişeler için gözlerinizden öperim...