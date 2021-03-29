Ay-Yıldızla Güneş açıyor

Milli Takım’daki 2. döneminde karşılaşma başına 1.95 puan ortalaması yakalayan deneyimli teknik adam, önümüzdeki 3 mücadeleyi de kazanırsa 2.04’e ulaşacak
Hollanda sonrası Norveç karşısında da sahadan galibiyet ile ayrılan A Milli Takım'da teknik patron ŞenolGüneş, Ay-Yıldızlılar'ın başında puan ortalaması en yüksek hocalar arasına adını yazdırdı. Deneyimli teknikadam, Milli Takım'ın başındageçirdiği 2. döneminde çıktığı22 maçın sadece 3'ünü kaybederken1.95 gibi yüksekbir puan ortalamasınaulaştı. Güneş, bu ortalamasıyla A Milli Takım'ı, son 40 yılda çalıştıran isimler arasında en iyi ikinci performansa da imza attı. Fatih Terim'in son döneminde ulaştığı 2.05 puan ortalamasının hemen arkasında ikinci sırada olan başarılı teknik adam; Letonya, Cebelitarık ve Karadağ maçlarınıda kazanması halinde ortalamasını2.04'e yükseltecek.
ZOR-KOLAY ARTIK FARK ETMİYOR
Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde de güçlü rakiplere karşı gösterdiği performanslarla dikkat çekti. A MilliTakımımız, Hollanda'yı4-2 ile geçerken,Almanya ile ise 3-3 beraberliklesahadan ayrıldı. Millilerimiz iki kez karşılaştığı Fransa'ya karşı ise bir maçı 2- 0 kazanırken, bir karşılaşmadan da 1-1'lik beraberlik çıkardı. Avrupa'nın devlerine karşı bu performans da Güneş'in artısı olarak yansıdı.