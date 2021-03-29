Ay-Yıldızla Güneş açıyor

Hollanda sonrası Norveç karşısında da sahadan galibiyet ile ayrılan A Milli Takım'da teknik patronAy-Yıldızlılar'ın başında puan ortalaması en yüksek hocalar arasına adını yazdırdı.Güneş, bu ortalamasıyla A Milli Takım'ı, son 40 yılda çalıştıran isimler arasında en iyi ikinci performansa da imza attı. Fatih Terim'in son döneminde ulaştığı 2.05 puan ortalamasının hemen arkasında ikinci sırada olan başarılı teknik adam;Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde de güçlü rakiplere karşı gösterdiği performanslarla dikkat çekti.Millilerimiz iki kez karşılaştığı Fransa'ya karşı ise bir maçı 2- 0 kazanırken, bir karşılaşmadan da 1-1'lik beraberlik çıkardı. Avrupa'nın devlerine karşı bu performans da Güneş'in artısı olarak yansıdı.