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Giriş Tarihi: 29.3.2021

Ay-Yıldızla Güneş açıyor

TANER KARAMAN
Ay-Yıldızla Güneş açıyor

Milli Takım’daki 2. döneminde karşılaşma başına 1.95 puan ortalaması yakalayan deneyimli teknik adam, önümüzdeki 3 mücadeleyi de kazanırsa 2.04’e ulaşacak

Hollanda sonrası Norveç karşısında da sahadan galibiyet ile ayrılan A Milli Takım'da teknik patron Şenol Güneş, Ay-Yıldızlılar'ın başında puan ortalaması en yüksek hocalar arasına adını yazdırdı. Deneyimli teknik adam, Milli Takım'ın başında geçirdiği 2. döneminde çıktığı 22 maçın sadece 3'ünü kaybederken 1.95 gibi yüksek bir puan ortalamasına ulaştı. Güneş, bu ortalamasıyla A Milli Takım'ı, son 40 yılda çalıştıran isimler arasında en iyi ikinci performansa da imza attı. Fatih Terim'in son döneminde ulaştığı 2.05 puan ortalamasının hemen arkasında ikinci sırada olan başarılı teknik adam; Letonya, Cebelitarık ve Karadağ maçlarını da kazanması halinde ortalamasını 2.04'e yükseltecek.

ZOR-KOLAY ARTIK FARK ETMİYOR
Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde de güçlü rakiplere karşı gösterdiği performanslarla dikkat çekti. A Milli Takımımız, Hollanda'yı 4-2 ile geçerken, Almanya ile ise 3-3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Millilerimiz iki kez karşılaştığı Fransa'ya karşı ise bir maçı 2- 0 kazanırken, bir karşılaşmadan da 1-1'lik beraberlik çıkardı. Avrupa'nın devlerine karşı bu performans da Güneş'in artısı olarak yansıdı.

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Ay-Yıldızla Güneş açıyor
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