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Giriş Tarihi: 29.3.2021

Böyle devam et beraber kazanalım

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Böyle devam et beraber kazanalım

Ozan ile 10 dakikalık görüşme yapan teknik sorumlu Belözoğlu, “Bu şekilde devam edersen Avrupa Şampiyonası’nda fark yaratırsın, Fenerbahçe’yi de beraber istediğimiz yerlere getiririz” dedi

Norveç maçında iki gol atarak Milli Takım'ın zaferinde büyük pay sahibi olan Ozan Tufan'a karşılaşma sonrası ilk tebrik Emre Belözoğlu'ndan geldi. Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığı sonrası sezon sonuna kadar teknik direktörlük koltuğuna oturan Belözoğlu ile Ozan'ın FaceTime üzerinden yaptığı görüntülü sohbet yaklaşık 10 dakika sürdü. Oyuncusunu golleri ve galibiyet nedeniyle kutlayan Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

ŞİMDİ GALİBİYETLERİ TAÇLANDIRMA ZAMANI
"Mükemmel bir gol attın. Harika bir performans sergiledin, bizi sevindirdin, gururlandırdın. Özellikle attığın 2. gol senin kalitene yakışan güzellikteydi. İnşallah Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası'nda da devamını izlemek istiyoruz. Hepiniz çok iyi mücadele ortaya koydunuz. Zor maçları geride bıraktınız, şimdi Letonya maçını da alıp bu galibiyetleri taçlandırmak lazım. Sen de bu şekilde devam edersen Avrupa Şampiyonası'nda fark yaratırsın, Fenerbahçe'yi de beraber istediğimiz yerlere getiririz. Takımı hep beraber ayağa kaldıracağız."

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Böyle devam et beraber kazanalım
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