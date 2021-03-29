Böyle devam et beraber kazanalım

Ozan ile 10 dakikalık görüşme yapan teknik sorumlu Belözoğlu, “Bu şekilde devam edersen Avrupa Şampiyonası’nda fark yaratırsın, Fenerbahçe’yi de beraber istediğimiz yerlere getiririz” dedi
Norveç maçında iki gol atarak Milli Takım'ın zaferinde büyük pay sahibi olan Ozan Tufan'a karşılaşma sonrası ilk tebrik Emre Belözoğlu'ndan geldi. Fenerbahçe'de ErolBulut'un ayrılığı sonrası sezon sonunakadar teknik direktörlük koltuğunaoturan Belözoğlu ileOzan'ın FaceTime üzerindenyaptığı görüntülü sohbetyaklaşık 10 dakika sürdü. Oyuncusunu golleri ve galibiyet nedeniyle kutlayan Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:
ŞİMDİ GALİBİYETLERİ TAÇLANDIRMA ZAMANI
"Mükemmel bir gol attın. Harika bir performans sergiledin, bizi sevindirdin, gururlandırdın. Özellikle attığın 2. gol senin kalitene yakışan güzellikteydi. İnşallahDünya Kupası Elemeleri ve AvrupaŞampiyonası'nda da devamını izlemekistiyoruz. Hepiniz çok iyi mücadele ortaya koydunuz. Zor maçları geride bıraktınız, şimdi Letonya maçını da alıp bu galibiyetleri taçlandırmak lazım. Sen de bu şekilde devam edersen Avrupa Şampiyonası'nda fark yaratırsın, Fenerbahçe'yi de beraber istediğimiz yerlere getiririz. Takımı hep beraber ayağa kaldıracağız."