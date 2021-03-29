Böyle devam et beraber kazanalım

Norveç maçında iki gol atarak Milli Takım'ın zaferinde büyük pay sahibi olan Ozan Tufan'a karşılaşma sonrası ilk tebrik Emre Belözoğlu'ndan geldi.Oyuncusunu golleri ve galibiyet nedeniyle kutlayan Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Mükemmel bir gol attın. Harika bir performans sergiledin, bizi sevindirdin, gururlandırdın. Özellikle attığın 2. gol senin kalitene yakışan güzellikteydi.Hepiniz çok iyi mücadele ortaya koydunuz. Zor maçları geride bıraktınız, şimdi Letonya maçını da alıp bu galibiyetleri taçlandırmak lazım. Sen de bu şekilde devam edersen Avrupa Şampiyonası'nda fark yaratırsın, Fenerbahçe'yi de beraber istediğimiz yerlere getiririz. Takımı hep beraber ayağa kaldıracağız."