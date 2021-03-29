Bünyamin Balcı kimdir? A Milli Futbol Takımı’na seçilen Bünyamin Balcı kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Katar'da yapılacak olan Dünya Kupasına katılacak olan takımların belirleneceği eleme grup maçlarında oldukça başarılı maçlar çıkaran A Milli Futbol Takımımıza Bünyamin Balcı'nın seçildiği duyuruldu. Bu gelişmeyle birlikte Bünyamin Balcı kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? sorusu üzerinden araştırmalar yapılmaya başlandı.
Bünyamin Balcı (d. 31 Mayıs 2000; Samsun, Türkiye) Sol Bek mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giymektedir.
İlk yılları