Bünyamin Balcı kimdir? A Milli Futbol Takımı’na seçilen Bünyamin Balcı kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Katar'da yapılacak olan Dünya Kupasına katılacak olan takımların belirleneceği eleme grup maçlarında oldukça başarılı maçlar çıkaran A Milli Futbol Takımımıza Bünyamin Balcı'nın seçildiği duyuruldu. Bu gelişmeyle birlikte Bünyamin Balcı kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? sorusu üzerinden araştırmalar yapılmaya başlandı.

BÜNYAMİN BALCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Bünyamin Balcı (d. 31 Mayıs 2000; Samsun, Türkiye) Sol Bek mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

İlk yılları

Antalyagücü Spor ve Meydan Gençlik ve Spor altyapılarında oynadı.

ANTALYASPOR