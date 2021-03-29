Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bünyamin Balcı kimdir? A Milli Futbol Takımı’na seçilen Bünyamin Balcı kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?
Giriş Tarihi: 30.3.2021 02:20 Son Güncelleme: 30.3.2021 02:20

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Bünyamin Balcı kimdir? A Milli Futbol Takımı’na seçilen Bünyamin Balcı kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

2022 elemelerine başarılı bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımımıza taze kan olarak ’nın alındığı duyuruldu. Bu gelişmeyle birlikte futbolcuyla ilgili detayları merak edenler Bünyamin Balcı kimdir, kaç yaşında, , hangi takımda oynuyor? şeklindeki sorulara yoğun şekilde yanıt aranmaya başlandı. Merak edilen Bünyamin Balcı kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Katar'da yapılacak olan Dünya Kupasına katılacak olan takımların belirleneceği eleme grup maçlarında oldukça başarılı maçlar çıkaran A Milli Futbol Takımımıza Bünyamin Balcı'nın seçildiği duyuruldu. Bu gelişmeyle birlikte Bünyamin Balcı kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? sorusu üzerinden araştırmalar yapılmaya başlandı.

BÜNYAMİN BALCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Bünyamin Balcı (d. 31 Mayıs 2000; Samsun, Türkiye) Sol Bek mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

İlk yılları

  • Antalyagücü Spor ve Meydan Gençlik ve Spor altyapılarında oynadı.

ANTALYASPOR

  • 2012'de Antalyaspor altyapısına transfer oldu.
  • 2019'da A takıma yükseldi.

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Bünyamin Balcı kimdir? A Milli Futbol Takımı’na seçilen Bünyamin Balcı kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?
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