Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dainis Kazakevics: Türkiye'nin çok güçlü oyuncuları var!
Giriş Tarihi: 29.3.2021 22:37 Son Güncelleme: 29.3.2021 22:50

Dainis Kazakevics: Türkiye'nin çok güçlü oyuncuları var!

AA
Dainis Kazakevics: Türkiye'nin çok güçlü oyuncuları var!

, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı konuk edecek. Maç öncesi basın toplatısında konuşan Teknik Direktörü Dainis Kazakevics, "Türkiye oynadığı son iki maçla grup liderliğinin haklı olduğunu gösterdi. Çok iyi oynadılar. Hücumda ve savunmada çok iyiler. Çok güçlü oyuncuları var, fakat bu oyuncular içerisinden ve 'nun adını biraz önde söyleyebilirim." dedi.

Letonya Milli Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü maçında Türkiye ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi.

Kazakevics, Türkiye ile yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacakları ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak karşılaşma öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen basın toplantısında, milli futbolcu Janis Ikaunieks ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Letonya Milli Takımı Teknik Direktörü, "Üçüncü maçımızı Türkiye ile oynayacağız. Türkiye ilk iki maçta elde ettiği sonuçlarla güçlü bir ekip olduğunu gösterdi. Biz de ilk iki maçımızı kaybettik, bu maçları telafi etmek için mücadele edeceğiz. Önemli bir maç oynayacağız, oyuncularım için de büyük bir sınav olacak. Hazırlıklarımız sürüyor, yarın elimizden gelen tüm mücadeleyi sahaya koyacağız, umarım istediğimiz bir sonuçla İstanbul'dan ayrılırız." ifadelerini kullandı.

Dainis Kazakevics, Türkiye'nin çok önemli oyunculara sahip olduğunun altını çizerek, "Türkiye oynadığı son iki maçla grup liderliğinin haklı olduğunu gösterdi. Çok iyi oynadılar. Hücumda ve savunmada çok iyiler. Çok güçlü oyuncuları var, fakat bu oyuncular içerisinden Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun adını biraz önde söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Letonyalı futbolcu Janis Ikaunieks de iyi ve zorlu bir maç olacağını ve karşılaşmayı heyecanla beklediklerini belirtti. Ikaunieks, kendileri için en önemli şeyin ise sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak olduğunu aktardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Vaka sayısındaki yükseliş sonrası Kabine toplanıyor; Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta başlayacak?
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı! İşte Başkan Erdoğan'ın duyurduğu yeni koronavirüs kararları
Şarkıcı Alişan ile eşi Buse Varol bombayı patlattı! Hayranlarına müjdeyi böyle verdi!
SON DAKİKA | İl il yeni kısıtlamalar mı geliyor? Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı kararları ve sonuçlarında!
Son dakika: Gamze Özçelik’ten 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' ifadesine tokat gibi yanıt!
Son dakika haberi: Çok Güzel Hareketler 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu'ndan kahreden haber! Kansere yakalandı!
Yüksek emekli maaşı almak için 5 madde sıralandı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
SON DAKİKA: Uzaktan eğitim ve EBA TV açıklaması MEB'den geldi! Bakan Ziya Selçuk: 'Hazırladık'
Yalçın Dümer'in eski eşi Esra Balamir konuşulunca Demet Akalın'dan şok çıkış: Eve geldi kovdum...
Son dakika | Sosyal medya fenomeni Bahar Candan’ın nasıl yaralandığı ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Dainis Kazakevics: Türkiye'nin çok güçlü oyuncuları var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA