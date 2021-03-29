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Giriş Tarihi: 29.3.2021 16:13

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Ankara kulüplerini ziyaret etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Ankara kulüplerini ziyaret etti

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Başkan Ali Koç ve bazı yöneticilerin 1959 öncesi Türkiye şampiyonluğu bulunan Ankara bölgesi kulüplerine ziyarette bulunduğunu açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gençlerbirliği, Ankaragücü, ve başkanlarıyla görüştü.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç Ankara bölgesi külüplerini ziyaret etti. Fenerbahçe, 1959 öncesindeki şampiyonlukların da sayılması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. Fenerbahçe resmi internet sitesinden bu ziyaretle ilgili açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması...

'Başkanımız Ali Koç, Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Fethi Pekin ve Alper Pirşen, Ankara'da geçtiğimiz hafta yaptıkları ziyarette, 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlukları bulunan Ankara bölgesi kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

Başkanımız ve Yöneticilerimiz, Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, Ankara Demirspor Başkanı Haluk Yılmaz ve ayrıca Eskişehir Demirspor Başkanı Gönül Cemoğlu ile görüştü. Görüşmede Ankaragücü Başkan Vekili Sidar Tunca ve Gençlerbirliği Hukuk Müşaviri Kadir Gürten de yer aldı.

Yöneticilerimizden Alper Pirşen, kulüp başkanlarına, 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarının neden Süper Lig'e dahil edilmesi gerektiğini ve bunun maddi-manevi getirilerini açıklayan bir sunum yaptı.

Başkanımız Ali Koç, ziyaret sonunda, kulüp başkanlarına takımlarının 1959 öncesi kazandığı Türkiye Şampiyonluklarıyla ilgili basına yansıyan haberlerden oluşan çerçeveler hediye etti.

1959 öncesi TFF tarafından düzenlenen Türkiye Futbol Birinciliği'nde Gençlerbirliği 1941 ve 1946'da iki defa, Ankaragücü 1949'da, Ankara Demirspor 1947'de ve Eskişehir Demirspor 1940'da birer defa şampiyonluk kazanmıştı.'

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Ankara kulüplerini ziyaret etti
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