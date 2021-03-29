Ghezzal savaşı!

13 gol pasıyla asist kralığında ilk sırada yer alan 28 yaşındaki futbolcunun taliplileri arttı. Kartal, futbolcuyu kadrosunda tutmayı hedeflerken, bu konuda ezeli rakipleriyle kıyasıya çekişecek
Süper Lig'de 21 maçta 13 asist yapıp, 1 gol kaydeden Rachid Ghezzal bu performansının ardından Milli Takım'a geri dönerken transferin de gözdesi oldu. Beşiktaş'ın bonservisini almak istediği oyuncu için Fransa basınından bomba gibi iddialar geldi. Foot Mercato'da yer alan haberegöre; Ghezzal'ı Galatasaray veFenerbahçe de istiyor. Üç kulübün sezon sonunda oyuncuyu kadrolarına katabilmek adına kıyasıya bir mücadele vereceği belirtildi. Avrupa'dan başka taliplileride bulunan Cezayirli yıldıziçin kulübü Leicester City, 7 milyon Euro civarındabonservis bedeli talep ediyor. 28 yaşındaki sağ kanat, 2018'de Monaco'dan İngiliz ekibine 14 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.