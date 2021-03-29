Ghezzal savaşı!

Süper Lig'de 21 maçta 13 asist yapıp, 1 gol kaydeden Rachid Ghezzal bu performansının ardından Milli Takım'a geri dönerken transferin de gözdesi oldu. Beşiktaş'ın bonservisini almak istediği oyuncu için Fransa basınından bomba gibi iddialar geldi.Üç kulübün sezon sonunda oyuncuyu kadrolarına katabilmek adına kıyasıya bir mücadele vereceği belirtildi.28 yaşındaki sağ kanat, 2018'de Monaco'dan İngiliz ekibine 14 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.