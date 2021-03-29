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Giriş Tarihi: 29.3.2021

Ghezzal savaşı!

Ghezzal savaşı!

13 gol pasıyla asist kralığında ilk sırada yer alan 28 yaşındaki futbolcunun taliplileri arttı. Kartal, futbolcuyu kadrosunda tutmayı hedeflerken, bu konuda ezeli rakipleriyle kıyasıya çekişecek

Süper Lig'de 21 maçta 13 asist yapıp, 1 gol kaydeden Rachid Ghezzal bu performansının ardından Milli Takım'a geri dönerken transferin de gözdesi oldu. Beşiktaş'ın bonservisini almak istediği oyuncu için Fransa basınından bomba gibi iddialar geldi. Foot Mercato'da yer alan habere göre; Ghezzal'ı Galatasaray ve Fenerbahçe de istiyor. Üç kulübün sezon sonunda oyuncuyu kadrolarına katabilmek adına kıyasıya bir mücadele vereceği belirtildi. Avrupa'dan başka taliplileri de bulunan Cezayirli yıldız için kulübü Leicester City, 7 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep ediyor. 28 yaşındaki sağ kanat, 2018'de Monaco'dan İngiliz ekibine 14 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

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Ghezzal savaşı!
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