Haber hattı

Olaylı maçtaGalatasarayağır yara aldı
ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında düşme potasındaki Galatasaray, Büyükçekmece Basketbol'a deplasmanda 105-101 mağlup olarak ligin sona ermesine 4 maç kala büyük yara aldı. Karşılaşmanın bitimine 02.27saniye varken ev sahibi ekipteMatt Farrel'ın, attığı 3'lüksonrası tribünlere dönerekbir hareket yaptığı iddia edildi. Bu olay sonrasında protokolde oturan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay büyük tepki gösterdi. Bir süre gerginlik yaşanmasının ardından hakem, iki takım oyuncularını da benchlere gönderdi. Olayların yatışmasıyla maç tekrar başladı ve kazanan Büyükçekmece oldu. Diğer sonuçlar: Türk Telekom-Beşiktaş: 85-94, Darüşşafaka Fethiye Bld.: 96-81, Afyon Bld.-Fenerbahçe Beko: 87-97. Herbalife KadınlarBasketbol Süper Lig Play-Offçeyrek finalinin ilk maçındaise Galatasaray, BOTAŞ'ı 64-51mağlup etti. Sarı-kırmızılılarikinci karşılaşmayı da kazanırsayarı finale çıkacak.
'Benim hiçbisikletimolmadı'
GENÇLIK ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu'nun, geçen ay gittiği Ağrı'da ziyaret ettiği Eliaçık Köyü İlkokulu öğrencilerine verdiği söz üzerine gelen bisikletler sahiplerine teslim edildi. Bakan'ın gönderdiği 100 bisikletin 54'ü dün okul bahçesinde düzenlenen programla, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol tarafından öğrencilere dağıtıldı. Öğrencilerden Sebahat Aydın, "Hayatımda hiç bisikletimolmamıştı. Çok sevindim.Bizi çok mutlu ettiler.Çok sevinçliyim şu anda" ifadelerini kullandı.
Donk, Surinam MilliTakımı'nda 2'de 2 yaptı
GALATASARAYLI Ryan Donk, Surinam Milli Takımı'nda gol atmaya devam ediyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cayman Adaları'nı 3-0 yendikleri maçta 1 gol kaydeden Donk, dün de Aruba'yı 6-0 devirdikleri mücadelede 1 gol attı. Avrupa elemelerinde ise sonuçlar şu şekilde: B Grubu Gürcistanİspanya: 1-2, Kosova-İsveç: 0-3. CGrubu Bulgaristan-İtalya 0-2, İsviçre-Litvanya 1-0. D Grubu Kazakistan-Fransa: 0-2, Ukrayna-Finlandiya: 1-1. FGrubu Danimarka-Moldova: 8-0, Avusturya-Faroe Adaları: 3-1, İsrail-İskoçya: 1-1. IGrubu Arnavutluk-İngiltere 0-2, Polonya-Andorra: 3-0, San Marino-Macaristan: 0-3. J Grubu Ermenistan-İzlanda: 2-0, Romanya- Almanya: 0-1, K.Makedonya- Liechtenstein: 5-0.
Badmintonda Nazlıcanve Bengisu'dan altın
MILLI badmintoncular Nazlıcanİnci ve Bengisu Erçetin,Polonya'da düzenlenen BWFInternational Challenge PolishOpen Badminton Turnuvası'ndaçift kadınlar kategorisindealtın madalya kazandı. FinaldePolonyalı rakipleri Jankowska veKhomichi'yi 2-0 yenen sporcularımızturnuvayı birinci tamamladı. TürkiyeBadminton FederasyonuBaşkanı Murat Özmekik, "2020Olimpiyatları'nda kota alamayansporcularımızı 2024Olimpiyatları tecrübesiiçin Polonya'ya gönderdik.Kızlarımız şampiyon olarakbizi memnun ettiler" dedi.
Formula 1'desezonun ilkyarışınıHamiltonkazandı
FORMULA 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021'in ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton kazandı. Son turlarda elde ettiği liderliğin ardından hata yapmayan Hamilton, 1.32.03.897'likderecesiyle kariyerinin 96. zaferineulaştı. 36 yaşındaki pilot,Michael Schumacher'e ait 5 bin111 turu lider tamamlama rekorununda yeni sahibi oldu. 57 turluk yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ise ikincilikle yetindi. Michael Schumacher'in oğlu Mick de Haas takımıyla katıldığı F1 sezonundaki ilk yarışı 16. tamamladı.