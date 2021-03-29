Haber hattı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında düşme potasındaki Galatasaray, Büyükçekmece Basketbol'a deplasmanda 105-101 mağlup olarak ligin sona ermesine 4 maç kala büyük yara aldı.Bu olay sonrasında protokolde oturan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay büyük tepki gösterdi. Bir süre gerginlik yaşanmasının ardından hakem, iki takım oyuncularını da benchlere gönderdi. Olayların yatışmasıyla maç tekrar başladı ve kazanan Büyükçekmece oldu.Türk Telekom-Beşiktaş: 85-94, Darüşşafaka Fethiye Bld.: 96-81, Afyon Bld.-Fenerbahçe Beko: 87-97.GENÇLIK ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu'nun, geçen ay gittiği Ağrı'da ziyaret ettiği Eliaçık Köyü İlkokulu öğrencilerine verdiği söz üzerine gelen bisikletler sahiplerine teslim edildi. Bakan'ın gönderdiği 100 bisikletin 54'ü dün okul bahçesinde düzenlenen programla, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol tarafından öğrencilere dağıtıldı. Öğrencilerden Sebahat Aydın,ifadelerini kullandı.GALATASARAYLI Ryan Donk, Surinam Milli Takımı'nda gol atmaya devam ediyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cayman Adaları'nı 3-0 yendikleri maçta 1 gol kaydeden Donk, dün de Aruba'yı 6-0 devirdikleri mücadelede 1 gol attı. Avrupa elemelerinde ise sonuçlar şu şekilde:Gürcistanİspanya: 1-2, Kosova-İsveç: 0-3.Bulgaristan-İtalya 0-2, İsviçre-Litvanya 1-0.Kazakistan-Fransa: 0-2, Ukrayna-Finlandiya: 1-1.Danimarka-Moldova: 8-0, Avusturya-Faroe Adaları: 3-1, İsrail-İskoçya: 1-1.Arnavutluk-İngiltere 0-2, Polonya-Andorra: 3-0, San Marino-Macaristan: 0-3.Ermenistan-İzlanda: 2-0, Romanya- Almanya: 0-1, K.Makedonya- Liechtenstein: 5-0.MILLI badmintoncularPolonya'da düzenlenen BWFInternational Challenge PolishOpen Badminton Turnuvası'ndaçift kadınlar kategorisindealtın madalya kazandı. FinaldePolonyalı rakipleri Jankowska veKhomichi'yi 2-0 yenen sporcularımızturnuvayı birinci tamamladı. TürkiyeBadminton FederasyonuBaşkanı Murat Özmekik,dedi.FORMULA 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021'in ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton kazandı. Son turlarda elde ettiği liderliğin ardından hata yapmayan57 turluk yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ise ikincilikle yetindi. Michael Schumacher'in oğlu Mick de Haas takımıyla katıldığı F1 sezonundaki ilk yarışı 16. tamamladı.