Haber hattı

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Giriş Tarihi: 29.3.2021

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Olaylı maçta Galatasaray ağır yara aldı
ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında düşme potasındaki Galatasaray, Büyükçekmece Basketbol'a deplasmanda 105-101 mağlup olarak ligin sona ermesine 4 maç kala büyük yara aldı. Karşılaşmanın bitimine 02.27 saniye varken ev sahibi ekipte Matt Farrel'ın, attığı 3'lük sonrası tribünlere dönerek bir hareket yaptığı iddia edildi. Bu olay sonrasında protokolde oturan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay büyük tepki gösterdi. Bir süre gerginlik yaşanmasının ardından hakem, iki takım oyuncularını da benchlere gönderdi. Olayların yatışmasıyla maç tekrar başladı ve kazanan Büyükçekmece oldu. Diğer sonuçlar: Türk Telekom-Beşiktaş: 85-94, Darüşşafaka Fethiye Bld.: 96-81, Afyon Bld.-Fenerbahçe Beko: 87-97. Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Lig Play-Off çeyrek finalinin ilk maçında ise Galatasaray, BOTAŞ'ı 64-51 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar ikinci karşılaşmayı da kazanırsa yarı finale çıkacak.

'Benim hiç bisikletim olmadı'
GENÇLIK ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu'nun, geçen ay gittiği Ağrı'da ziyaret ettiği Eliaçık Köyü İlkokulu öğrencilerine verdiği söz üzerine gelen bisikletler sahiplerine teslim edildi. Bakan'ın gönderdiği 100 bisikletin 54'ü dün okul bahçesinde düzenlenen programla, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol tarafından öğrencilere dağıtıldı. Öğrencilerden Sebahat Aydın, "Hayatımda hiç bisikletim olmamıştı. Çok sevindim. Bizi çok mutlu ettiler. Çok sevinçliyim şu anda" ifadelerini kullandı.

Donk, Surinam Milli Takımı'nda 2'de 2 yaptı
GALATASARAYLI Ryan Donk, Surinam Milli Takımı'nda gol atmaya devam ediyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cayman Adaları'nı 3-0 yendikleri maçta 1 gol kaydeden Donk, dün de Aruba'yı 6-0 devirdikleri mücadelede 1 gol attı. Avrupa elemelerinde ise sonuçlar şu şekilde: B Grubu Gürcistanİspanya: 1-2, Kosova-İsveç: 0-3. C Grubu Bulgaristan-İtalya 0-2, İsviçre-Litvanya 1-0. D Grubu Kazakistan-Fransa: 0-2, Ukrayna-Finlandiya: 1-1. F Grubu Danimarka-Moldova: 8-0, Avusturya-Faroe Adaları: 3-1, İsrail-İskoçya: 1-1. I Grubu Arnavutluk-İngiltere 0-2, Polonya-Andorra: 3-0, San Marino-Macaristan: 0-3. J Grubu Ermenistan-İzlanda: 2-0, Romanya- Almanya: 0-1, K.Makedonya- Liechtenstein: 5-0.

Badmintonda Nazlıcan ve Bengisu'dan altın
MILLI badmintoncular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, Polonya'da düzenlenen BWF International Challenge Polish Open Badminton Turnuvası'nda çift kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı. Finalde Polonyalı rakipleri Jankowska ve Khomichi'yi 2-0 yenen sporcularımız turnuvayı birinci tamamladı. Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "2020 Olimpiyatları'nda kota alamayan sporcularımızı 2024 Olimpiyatları tecrübesi için Polonya'ya gönderdik. Kızlarımız şampiyon olarak bizi memnun ettiler" dedi.

Formula 1'de sezonun ilk yarışını Hamilton kazandı
FORMULA 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021'in ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton kazandı. Son turlarda elde ettiği liderliğin ardından hata yapmayan Hamilton, 1.32.03.897'lik derecesiyle kariyerinin 96. zaferine ulaştı. 36 yaşındaki pilot, Michael Schumacher'e ait 5 bin 111 turu lider tamamlama rekorunun da yeni sahibi oldu. 57 turluk yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ise ikincilikle yetindi. Michael Schumacher'in oğlu Mick de Haas takımıyla katıldığı F1 sezonundaki ilk yarışı 16. tamamladı.

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