Kartal koptu Fener’e geliyor!

BB Erzurumspor'da dün şok bir veda gerçekleşti. 23 Mart Salı günü göreve getirilen teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Kartal'ın "Enerjimve motivasyonum yok" diyerek görevi bırakma talebinde bulunduğu belirtildi. Bu istifa sosyal medyada çok konuşulurken, Fenerbahçeli taraftarlar da prolisanslı olması nedeniyle takımın başına geçirilebileceğini belirterek "İsmail Kartalkoptu geliyor. İsmail hocayı F.Bahçe'degörmek istiyoruz" yorumlarını yaptı.
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