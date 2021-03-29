Kartal koptu Fener’e geliyor!

BB Erzurumspor'da dün şok bir veda gerçekleşti. 23 Mart Salı günü göreve getirilen teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Kartal'ındiyerek görevi bırakma talebinde bulunduğu belirtildi. Bu istifa sosyal medyada çok konuşulurken, Fenerbahçeli taraftarlar da prolisanslı olması nedeniyle takımın başına geçirilebileceğini belirterekyorumlarını yaptı.KALAN MAÇLARIFenerbahçeDenizlispor Yeni Malatya (D) Gaziantep Başakşehir (D) Kasımpaşa Alanya (D) BŞB.Erzurum Ankaragücü (D) Sivasspor Kayserispor (D)