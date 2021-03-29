Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kartal koptu Fener’e geliyor!
Giriş Tarihi: 29.3.2021

Kartal koptu Fener’e geliyor!

Kartal koptu Fener’e geliyor!
BB Erzurumspor'da dün şok bir veda gerçekleşti. 23 Mart Salı günü göreve getirilen teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Kartal'ın "Enerjim ve motivasyonum yok" diyerek görevi bırakma talebinde bulunduğu belirtildi. Bu istifa sosyal medyada çok konuşulurken, Fenerbahçeli taraftarlar da prolisanslı olması nedeniyle takımın başına geçirilebileceğini belirterek "İsmail Kartal koptu geliyor. İsmail hocayı F.Bahçe'de görmek istiyoruz" yorumlarını yaptı.

59 PUAN
KALAN MAÇLARI
Fenerbahçe
Denizlispor Yeni Malatya (D) Gaziantep Başakşehir (D) Kasımpaşa Alanya (D) BŞB.Erzurum Ankaragücü (D) Sivasspor Kayserispor (D)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Vaka sayısında patlama sonrası Kabine toplanıyor; İşte masadaki iller!
Şarkıcı Alişan ile eşi Buse Varol bombayı patlattı! Hayranlarına müjdeyi böyle verdi!
Son dakika: MEB'den Uzaktan eğitim ve EBA TV açıklaması... Bakan Ziya Selçuk: 'Hazırladık'
Son dakika: Meteoroloji 29 Mart-4 Nisan hava durumu raporunu yayınladı! Perşembe gününe dikkat
SON DAKİKA: Dünya basını Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Norveç basınından flaş sözler: 'Türkiye...'
Son dakika: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu kararı sonrası flaş sözler! 'Sergen Yalçın ve Fatih Terim ile baş etmek için...'
Son dakika: Endonezya'da petrol rafinerisinde büyük patlama
Yüksek emekli maaşı almak için 5 madde! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Son dakika: Fenerbahçe'den Ümit Özat'a sert açıklama! "Bu camianın bir parçası olmayacağı..."
Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı izle! Zeliş’le ilgili acı gerçek Hüsnü’yü kahrediyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Kartal koptu Fener’e geliyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA