Letonya maçına 11 bin taraftar müjdesi

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın konuk edeceğimiz Letonya karşısında A Milli Takımımız'a seyirci desteği müjdesi geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağımız karşılaşma için Türkiye Futbol Federasyonu,TFF, "Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır" sözleriyle duyurdu.başlayacak maçta Ay-Yıldızlılarımız'a destek verebilecek.