Letonya maçına 11 bin taraftar müjdesi

A Milli Takım’ın yarın karşı karşıya geleceği Letonya maçı için Olimpiyat Stadı’na yüzde 15 oranında taraftar alınacak
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın konuk edeceğimiz Letonya karşısında A Milli Takımımız'a seyirci desteği müjdesi geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağımız karşılaşma için Türkiye Futbol Federasyonu, yüzde 15 oranında seyircialınacağını açıkladı. TFF, "Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır" sözleriyle duyurdu. 76 bin kişilik statta 11bin taraftar, saat 21.45'te başlayacak maçta Ay-Yıldızlılarımız'a destek verebilecek.