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Giriş Tarihi: 29.3.2021

Mart ayında yüzümüz gülüyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Mart ayında yüzümüz gülüyor

A Milli Takım son 25 yılda mart ayında oynadığı 17 maçtan 14 galibiyet çıkarırken, tek yenilgisini 2009 yılında İspanya karşısında aldı

A Milli Takım, Hollanda ve Norveç karşısında aldığı galibiyetlerle mart aylarındaki başarısını sürdürdü. Mart içerisinde oynadığı müsabakalarda son 25 yılda sadece bir kez 28 Mart 2009'da İspanya'ya 1-0'lık skorla mağlup olan millilerimiz, son 12 yılda çıktığı 17 maçtan 14 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 2019'da Arnavutluk ve Moldova, 2018'de İrlanda ile Karadağ'ı yenen Türkiye, 2017 martında ise Finlandiya ve Moldova engellerini aşmıştı. Türkiye ilk kez grupta liderlik yarışı veren iki takımla birden üst üste karşılaşıp kazanmayı da bildi.

Stefanski bize ters
Letonya ile İstanbul'da oynayacağımız karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski yönetecek. 2018-19 sezonunda Beşiktaş'ın Genk'e evinde 4-2 yenildiği maçı da yöneten Polonyalı hakem, 2017-18'de Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda F.Bahçe'nin evinde Vardar'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın da hakemiydi. Stefanski'nin yardımcılıklarını ise Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak.

Güçlü takımlara geçit vermiyoruz
A Milli Takım'ın başındaki 2. döneminde Şenol Güneş, 22 maçın 9'unda FIFA sıralamasında üstümüzde yer alan takımlara karşı oynadı. Bu mücadelelerde Fransa, Rusya ve Hollanda'yı deviren Ay-Yıldızlılar, diğer 6 karşılaşmada da berabere kalırken yenilgi yüzü görmedi

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