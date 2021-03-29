Mart ayında yüzümüz gülüyor

A Milli Takım, Hollanda ve Norveç karşısında aldığı galibiyetlerle mart aylarındaki başarısını sürdürdü. Mart içerisinde oynadığı müsabakalardason 12 yılda çıktığı 17 maçtan 14 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 2019'da Arnavutluk ve Moldova, 2018'de İrlanda ile Karadağ'ı yenen Türkiye, 2017 martında ise Finlandiya ve Moldova engellerini aşmıştı. Türkiye ilk kez grupta liderlik yarışı veren iki takımla birden üst üste karşılaşıp kazanmayı da bildi.Letonya ile İstanbul'da oynayacağımız karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski yönetecek. 2018-19 sezonunda Beşiktaş'ın Genk'e evinde 4-2 yenildiği maçı da yöneten Polonyalı hakem, 2017-18'de Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda F.Bahçe'nin evinde Vardar'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın da hakemiydi. Stefanski'nin yardımcılıklarını ise Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak.Takım'ın başındaki 2. döneminde Şenol Güneş, 22 maçın 9'unda FIFA sıralamasında üstümüzde yer alan takımlara karşı oynadı. Bu mücadelelerde Fransa, Rusya ve Hollanda'yı deviren Ay-Yıldızlılar, diğer 6 karşılaşmada da berabere kalırken yenilgi yüzü görmedi