Salih Uçan’da rakip çoğaldı

Transfer çalışmalarında Trabzonspor için öncelikli isimler arasında yer alan Salih Uçan için Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa'dan da rakipler çıktı. Oyuncunun daha önce forma giydiği İtalya'dan bazı kulüplerin kendisiyle ilgilendiği Çizme basınında yer bulurken,Bu arada oyuncunun menajeri Ömer Uzun da transferle ilgili konuştu. Uzun,dedi. Yöneticiler de 27 yaşındaki orta sahaya ilgilerinin olduğunu doğruladı.Nwakaeme'ye verilen ekstra izin bugün bitiyor. Ankaragücü maçı sonrası milli ara nedeniyle takım 4 gün izne gönderilirken, perşembe Sivas maçı hazırlıkları başlamıştı.Ülkesine giden ve ailesiyle hasret gideren deneyimli oyuncunun bugün Trabzon'a geleceği bildirildi.İskender GÜNENHem Trabzon hem Türk futbolu kazanırUçan çok yetenekli bir isim olarak Fenerbahçe gibi bir büyük kulüpte şans yakaladı. Ancak genç yaşta kendisini kabul ettirebilecek bir ortamı ne yazık ki bulamadı. Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da farklı takımlarda bulunmasına rağmen bir gelişim içerisinde olmadığından en son Alanyaspor'a transfer oldu.Şu an ülkemizin en iyi orta saha oyuncularından biri. Eğer Trabzonspor bu transferi gerçekleştirirse hem kulüp hem de Türk futbolu için önemli bir kazanç olacaktır diye düşünüyorum.