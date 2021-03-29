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Giriş Tarihi: 29.3.2021

’da rakip çoğaldı

YUNUS EMRE SEL
Salih Uçan’da rakip çoğaldı

’un transfer etmek istediği futbolcunun yeni taliplileri çıktı. Çizme basını, eskiden Roma ve Empoli’de forma giyen Salih için bazı İtalyan kulüplerinin devrede olduğunu yazdı

Transfer çalışmalarında Trabzonspor için öncelikli isimler arasında yer alan Salih Uçan için Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa'dan da rakipler çıktı. Oyuncunun daha önce forma giydiği İtalya'dan bazı kulüplerin kendisiyle ilgilendiği Çizme basınında yer bulurken, Salih'e Trabzonspor'un 4 yıllık sözleşme teklif ettiği de İtalyan medyasının satırlarına taşındı.

MENAJERİ DE DOĞRULADI
Bu arada oyuncunun menajeri Ömer Uzun da transferle ilgili konuştu. Uzun, "Salih Uçan'a çok teklif olması gayet normal. Trabzonspor'un ve Abdullah Avcı'nın da ilgisi var ama son kararı Salih verecek" dedi. Yöneticiler de 27 yaşındaki orta sahaya ilgilerinin olduğunu doğruladı.

NWAKAEME TAKIMA DÖNÜYOR
TRABZONSPOR'DA Nwakaeme'ye verilen ekstra izin bugün bitiyor. Ankaragücü maçı sonrası milli ara nedeniyle takım 4 gün izne gönderilirken, perşembe Sivas maçı hazırlıkları başlamıştı. Ancak son haftalardaki etkisiz performansı nedeniyle Abdullah Avcı, Nwakaeme'ye ekstra 4 gün izin vermişti. Ülkesine giden ve ailesiyle hasret gideren deneyimli oyuncunun bugün Trabzon'a geleceği bildirildi.

BİR GÖRÜŞ
İskender GÜNEN
Hem Trabzon hem Türk futbolu kazanır
SALİH Uçan çok yetenekli bir isim olarak Fenerbahçe gibi bir büyük kulüpte şans yakaladı. Ancak genç yaşta kendisini kabul ettirebilecek bir ortamı ne yazık ki bulamadı. Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da farklı takımlarda bulunmasına rağmen bir gelişim içerisinde olmadığından en son Alanyaspor'a transfer oldu. Bazı oyuncular vardır ki, gittikleri takımlarda yeteneklerini gösterebilecek bir uyum yakalar. İşte Salih Uçan da, Alanyaspor'da önce öz güvenini tekrar kazandı ve yeteneklerini oynadığı her maçta sahaya yansıttı. Şu an ülkemizin en iyi orta saha oyuncularından biri. Eğer Trabzonspor bu transferi gerçekleştirirse hem kulüp hem de Türk futbolu için önemli bir kazanç olacaktır diye düşünüyorum.

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Salih Uçan’da rakip çoğaldı
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