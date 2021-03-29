Salih Uçan’da rakip çoğaldı

Trabzonspor’un transfer etmek istediği futbolcunun yeni taliplileri çıktı. Çizme basını, eskiden Roma ve Empoli’de forma giyen Salih için bazı İtalyan kulüplerinin devrede olduğunu yazdı
Transfer çalışmalarında Trabzonspor için öncelikli isimler arasında yer alan Salih Uçan için Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa'dan da rakipler çıktı. Oyuncunun daha önce forma giydiği İtalya'dan bazı kulüplerin kendisiyle ilgilendiği Çizme basınında yer bulurken, Salih'e Trabzonspor'un 4yıllık sözleşme teklif ettiği deİtalyan medyasının satırlarınataşındı.
MENAJERİ DE DOĞRULADI
Bu arada oyuncunun menajeri Ömer Uzun da transferle ilgili konuştu. Uzun, "Salih Uçan'a çokteklif olması gayet normal.Trabzonspor'un ve Abdullah Avcı'nında ilgisi var ama son kararıSalih verecek" dedi. Yöneticiler de 27 yaşındaki orta sahaya ilgilerinin olduğunu doğruladı.
NWAKAEME TAKIMA DÖNÜYOR TRABZONSPOR'DA Nwakaeme'ye verilen ekstra izin bugün bitiyor. Ankaragücü maçı sonrası milli ara nedeniyle takım 4 gün izne gönderilirken, perşembe Sivas maçı hazırlıkları başlamıştı. Ancakson haftalardaki etkisizperformansı nedeniyleAbdullah Avcı,Nwakaeme'ye ekstra 4 günizin vermişti. Ülkesine giden ve ailesiyle hasret gideren deneyimli oyuncunun bugün Trabzon'a geleceği bildirildi.
BİR GÖRÜŞ
İskender GÜNEN
Hem Trabzon hem Türk futbolu kazanır SALİH Uçan çok yetenekli bir isim olarak Fenerbahçe gibi bir büyük kulüpte şans yakaladı. Ancak genç yaşta kendisini kabul ettirebilecek bir ortamı ne yazık ki bulamadı. Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da farklı takımlarda bulunmasına rağmen bir gelişim içerisinde olmadığından en son Alanyaspor'a transfer oldu. Bazı oyuncular vardırki, gittikleri takımlardayeteneklerini gösterebilecekbir uyum yakalar. İşte SalihUçan da, Alanyaspor'da önceöz güvenini tekrar kazandıve yeteneklerini oynadığı hermaçta sahaya yansıttı. Şu an ülkemizin en iyi orta saha oyuncularından biri. Eğer Trabzonspor bu transferi gerçekleştirirse hem kulüp hem de Türk futbolu için önemli bir kazanç olacaktır diye düşünüyorum.