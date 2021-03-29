Şenol Güneş'in 73. sınavı! Letonyan ile 7. randevu

589. MÜSABAKA!

A Milli Futbol Takımı, Letonya ile yarın yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçıyla tarihinde 589. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 315'i resmi, 273'ü özel 588 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 224 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, 252'si deplasmanda, 256'sı evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 782 gol attı, kalesinde 839 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 588 karşılaşmanın 507'sini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.